El Jefe de Estado Nicolás Maduro: «En Venezuela, quien elige al presidente es el pueblo, no una potencia extranjera»

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ejerció su derecho al voto este domingo 27 de julio, en las elecciones municipales en las que se elegirán 335 alcaldías y la Consulta Popular de la Juventud.

En palabras del presidente Maduro: «Hemos vivido en 12 meses una proeza única, Venezuela ha ido a votar siete veces. Hace un año estábamos votando para elegir al presidente de la República, porque en Venezuela al presidente no lo designa el imperio, lo elige el pueblo. Recordemos cuando intentaron imponer a un payaso, el tal Guaidó, nadie lo recuerda, quién quita que un día el ICE lo recoja y no los envíe y lo reciba Diosdado».

Durante su participación en la jornada electoral de este domingo, Nicolás Maduro, destacó el carácter inédito de esta convocatoria, en la que, además de elegir a las 335 alcaldías y consejos municipales del país, se celebró por primera vez una consulta nacional para que la juventud vote directamente por proyectos propios.

Desde el circuito comunal Simón Bolívar, donde acudió a ejercer su derecho al voto junto a la primera combatiente, Cilia Flores, el mandatario remarcó que el país ha protagonizado en los últimos doce meses una secuencia de siete procesos electorales, todos de alcance nacional. Esta dinámica, sostuvo, constituye una «proeza democrática» y un ejemplo de participación popular.

Maduro enumeró los hitos recientes de esta agenda cívica: desde las presidenciales de julio pasado, pasando por diversas consultas sobre proyectos comunitarios, hasta las elecciones de jueces de paz, legisladores y gobernadores. Subrayó, además, que estos procesos han sido impulsados desde las bases, a través de más de cinco mil circuitos comunales organizados por el poder popular.

«En Venezuela, quien elige al presidente es el pueblo, no una potencia extranjera», expresó el jefe de Estado, aludiendo a intentos de injerencia internacional en la política interna del país. Reivindicó también la necesidad de transformar los esquemas tradicionales de gobierno: “La democracia no puede reducirse a votar cada cuatro o cinco años. El modelo occidental está agotado. Es momento de construir una democracia directa, donde manden los pueblos, no las élites millonarias”.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur