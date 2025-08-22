El Jefe de Estado Nicolás Maduro afirmó: Milicia Nacional Bolivariana se suma a los Cuadrantes de Paz

El jefe de Estado afirmó que la MNB es amparada por la Ley Constitucional de FANB, que la incluye como quinto componente de la instancia.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la incorporación de la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) a los Cuadrantes de Paz en todo el país.

La información la dio a conocer el jefe de Estado durante un acto televisado en cadena nacional desde el Observatorio Cajigal, acompañado de miembros de la MNB y otras autoridades civiles y militares, así como una representación de las comunas.

Maduro mostró su gratitud por el trabajo que realizan las organizaciones vecinales junto con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) por el desarrollo del principio militar y revolucionario.

“Toda nuestra doctrina revolucionaria y antiimperialista se ha forjado de 500 años de resistencias, de lucha y construcción, ahora, del Socialismo Bolivariano del Siglo 21”, expresó a la par que resaltó la solidez de ese dogma.

El dignatario recordó que la MNB es apoyada por la Ley Constitucional de FANB, que la incluye como quinto componente de la instancia junto con el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional Bolivariana.

“Nuestra FANB contundentemente profesional, como columna vertebral y el pueblo en armas junto a la Fuerza Armada”, aseveró.

Ante las amenazas de Estados Unidos, Maduro afirmó que el sistema de defensa fue pensado y ejecutado para preservar la integridad nacional, al tiempo que opinó que «ha enloquecido el imperio”.

“Pero no lo construimos para eso, sino para la estabilidad de un país que merece disfrutar sus derechos a la paz y al desarrollo de la nación, sea cual sea la cicircunstancia que nos toque vivir”, explicó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión