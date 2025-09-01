El Jefe de Estado anunció: Milicia Bolivariana se consolida con más 8 millones de Venezolanos alistados

El jefe de Estado anunció que este martes 2 de septiembre se hará un llamado para un proceso de entrenamiento masivo dirigido a todos los ciudadanos que se registraron en todo el territorio nacional.

En una reciente rueda de prensa, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que el número de venezolanos y venezolanas alistados como milicianos y reservistas ha alcanzado la cifra de 8 millones 200 mil. “Nosotros hemos llegado a una cifra consolidada de alistados de milicianos y reservistas de 8 millones 200 mil venezolanos y venezolanas que han dado su paso al frente y han dicho estoy preparado”, destacó el mandatario.

El jefe de Estado subrayó que existe un gran interés entre los ciudadanos por sumarse a la defensa de la nación. En este contexto, enfatizó la importancia de reorganizar la participación de cada individuo según sus habilidades y profesiones. “Después se debe ir a una reorganización con una dinámica en que puede ser útil cada persona. Por ejemplo, un comunicador social será importante como periodista para difundir la verdad de Venezuela, así como un médico en la atención de sus funciones a la población, o también una adulta mayor con experiencia en enfermería”, explicó.

El presidente también compartió anécdotas sobre el proceso de alistamiento, mencionando el caso de una joven maestra de 25 años: “Fue una muchacha con 25 años de edad, y es maestra, bienvenida. Los obreros de todas las empresas, los campesinos y campesinas; los pescadores impresionantes estuvieron presentes; las científicas y científicos presentes. Todos los sectores sociales asistieron”, dijo.

Finalmente, Maduro anunció que el próximo martes 2 de septiembre, el Gobierno nacional llevará a cabo un llamado para un proceso de entrenamiento masivo dirigido a todos los ciudadanos que se registraron en todo el país. Esta iniciativa busca fortalecer la preparación y capacidad defensiva de la población venezolana.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión