El Jamaiquino Usain Bolt vive las horas más tensas tratando de recuperar su dinero de un fraude millonario

Usain Bolt, el mejor atleta de todos los tiempos capaz de correr más rápido que nadie los 100m (9”58), está viviendo los días más tensos de su vida ante la incertidumbre de saber qué está pasando con su dinero. Bolt ha sido un deportista de leyenda y una máquina de generar ingresos hasta convertirse en el atleta más rico de la historia. Durante sus años en activo, se le calculan unos ingresos anuales superiores a los 30 millones de euros en concepto de acuerdos comerciales y premios. Una vez retirado de las pistas, sus ingresos han seguido aumentando gracias a numerosas aventuras empresariales que le están funcionando muy bien. Según la revista Forbes su fortuna supera los 100 millones de euros.

Leer También: Así le propuso matrimonio El Abusador Ronald Acuña Jr. a su novia

Según detalló su agente, Nugent Walker, Usain Bolt depositó parte de su fortuna en el fondo de inversión jamaicano Stocks and Securities Limited (SSL), fundado en 1973 con el objetivo de realizar operaciones en el mercado de valores que le reportaran plusvalías. Bolt llevaba trabajando con esta empresa desde hacía 10 años hasta que esta semana descubrió que algo no iba bien. Según informa Walker “se detectaron unos movimientos irregulares en su cuenta” y se puso el caso en manos de la policía para esclarecer lo que estaba sucediendo. Bolt tiene numerosas operaciones pendientes de liquidar por parte de SSL y, ante esta nueva situación, se ha puesto en alerta para poder recuperar su dinero. La preocupación ha ido aumentando al conocerse que más clientes de SSL están denunciando impagos e irregularidades en sus cuentas. Por ahora, las cifras ya ascienden a más de 20 clientes “estafados” ante lo que podría ser un sofisticado entramado para defraudar las cuentas millonarias de sus inversores más exclusivos. Varias fuentes publican que la cifra reclamada por Usain Bolt ascendería a más de 30 millones de dólares, pero su agente no ha querido dar más detalles sobre la cifra mientras prosiga la investigación.

Como ya publicamos en un extenso reportaje en Runedia (El imperio millonario de Usain Bolt despues de retirarse), su icónica imagen fuera de las pistas sigue siendo un filón comercial. En agosto de 2022, Bolt registró en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos su icónica imagen de celebración con los brazos extendidos en diagonal y apuntando hacia el cielo. Bolt ya tenía registrado este logo desde hacía 12 años, pero amplió los derechos de su uso comercial. El objetivo es que esta silueta sea el símbolo de su marca con Puma, como lo hizo en su día Michael Jordan con su icónico salto de ‘Air Jordan’ con Nike. Más allá de su acuerdo con la firma deportiva, el ajetreo del día a día de Bolt es intenso. Ya no tiene que acudir a la pista para entrenar, pero igualmente no tiene descanso. En su nueva vida como empresario tiene que estar al frente de sus numerosos negocios. Una de sus grandes pasiones de siempre es la música y desde que se retiró se lanzó a la producción musical con bastante éxito en su país. A parte de sus obligaciones con el mundo de la música, Bolt también tiene que atender a las peticiones de sus patrocinadores más fieles que, además de Puma, también incluye a Hublot (posee su propia línea de relojes), Visa, PayPal y Gatorade.

Bolt también es muy activo como emprendedor y posee varios negocios como una cadena de restaurantes de comida jamaicana con el nombre de ‘Tracks and Records’, que le funciona muy bien, pero que por culpa de la pandemia tuvo que paralizar sus planes de expansión mundial. También tiene una empresa de productos de afeitado que se llama ‘Champion Shave’, que le funciona muy bien en américa latina y que ha contado con la colaboración de otras figuras deportivas como Ronaldinho. Entre sus negocios -que no deben entrar en conflicto con sus patrocinadores- también hay espacio para el mercado de las plantillas deportivas. Su firma Enertor se está expandiendo por todo el mundo con gran éxito. Otro de los negocios que le funciona muy bien es su empresa de patinetes eléctricos ‘Bolt Mobility’, con sede en Miami, y cuya valoración supera los 100 millones de dólares. Varios inversores se han interesado para unirse a Bolt Mobility, entre ellos el actor y empresario indio Ram Charan, que ha invertido 40 millones de dólares para hacer crecer el negocio. Esta compañía ya opera más de 5.000 patinetes en Florida y está iniciando su expansión mundial en localizaciones como París. Recientemente, Bolt también ha entrado en el negocio de los esports y de los NFT.