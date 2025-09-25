El humor en tiempos de temblores

Es increíble cómo el humor puede surgir como un mecanismo de afrontamiento ante eventos estresantes. En situaciones de incertidumbre y miedo, como la vivida en Barquisimeto y otras zonas de Venezuela tras los movimientos telúricos, el humor se convierte en una herramienta social y psicológica muy importante.

A través de memes y mensajes divertidos, las personas pueden liberar tensión, conectar con otros que están pasando por lo mismo y transformar el miedo en una experiencia compartida que se puede manejar con ligereza. ​Los beneficios psicológicos de usar el humor en situaciones de crisis.

Tras el reciente movimiento telúrico, las plataformas digitales se inundaron con la reacción de miles de usuarios. El humor a prueba de temblores, varios fueron los usuarios que aprovecharon el momento.

Como es habitual en estos eventos, la gente recurrió a las redes sociales para verificar la información, compartir grabaciones y fotografías de la intensidad del temblor, e incluso buscarle el lado gracioso a la situación a través de memes.

Aunque el Servicio Sismológico de Venezuela la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS), informó inicialmente de diez sismos de distintas magnitudes, la fuerza del evento principal se evidenció en los numerosos videos compartidos en la red social X.

Aquí puedes ve el clip que muestra el gran impacto que el sismo tuvo en las redes

Por: Edwin «Sports» Hevia Cadevilla / NB