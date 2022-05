El Holandés Erik Ten Hag, presentado como técnico del Manchester United: «Tengo un plan»

El Manchester United presentó a su nuevo entrenador con una rueda de prensa. El técnico holandés se mostró muy esperanzado con el proyecto y confía en Cristiano.

Leer También: Kylian Mbappé: «Hubiera sido un honor jugar en el Real Madrid, pero han cambiado mis prioridades»

Comienza la era Erik ten Hag. El entrenador holandés ha sido presentado como nuevo entrenador del Manchester United en una rueda de prensa tan esperada como multitudinaria. Son tiempos de cambio en el equipo mancuniano, que no obstante, sigue contando con Cristiano Ronaldo. «Por supuesto que seguirá, traerá muchos goles», ha respondido Ten Hag con una sonrisa.

Bienvenida: «Hoy estoy feliz de conocerlos a todos y estoy muy emocionado de estar aquí. Fue una muy cálida bienvenida por parte del club. Tengo muchas ganas de trabajar con todos ustedes. Esta es mi casa y quiero alcanzar el éxito».

Traer el éxito de vuelta al United: «La confianza es que tengo una buena sensación con la gente que me rodea, tengo una buena sensación de las reuniones. Tenemos un plan y ahora se trata de hacer el plan».

La necesidad de fichar: «Solo dije que todavía estoy en proceso de análisis. Tengo muchas ganas de trabajar con estos jugadores. La temporada anterior, este equipo fue segundo en la Premier League y hay un gran potencial».

Posibilidades de título: «No pienso en eso en este momento. Estoy pensando que esto es un proyecto y lleva tiempo. Queremos ganar todos los partidos. Vamos de partido en partido y luego veremos».

Su visión de la Premier League: «Es fantástica. Ya he conocido a grandes entrenadores y grandes equipos en la Premier y sé cómo lidiar con eso. Pero está claro, creo que la Premier es la liga más grande del mundo y estoy deseando que llegue peleando con ellos».

Sobre Rangnick: «Él es parte de mi análisis. Analizo por mí mismo, observo, hablo con mucha gente, pero finalmente, dibujaré mi propia línea. Eso está en el club [ la consultoría de Rangnick]».

Aceptar el puesto: «La razón por la que [cogí el trabajo] es que, aunque hay una historia fantástica, hay un alto potencial para el futuro, y es por eso que estoy aquí. No he hablado con los jugadores por ahora, necesitan un descanso para reflexionar, pero tengo muchas ganas y no puedo esperar para comenzar».

Sus asistentes y el departamento de scouting: «Todos saben cómo tener éxito. Todos han ganado títulos y trofeos en sus carreras y por eso están aquí. Sí, el reclutamiento es una parte importante y me gustaría trabajar con ellos [el club]».

La continuidad de Cristiano: «Por supuesto [que es parte del proyecto]. ¡Traerá goles!»

Maguire y la capitanía para la próxima campaña: «Lo tengo que repetir, la próxima temporada será una temporada diferente. Ha hecho un buen trabajo, es un gran jugador, ha logrado mucho y su contribución al Manchester United, así que tengo muchas ganas de trabajar con él».