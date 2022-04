El Hipódromo La Rinconada con todo listo para el Clásico Internacional presidente de la República

El Instituto Nacional de Hipódromos informó por sus diferentes redes sociales, sobre los inscritos de la reunión 16 a efectuarse este próximo domingo 17 de abril en el óvalo de Coche.

Leer También: La razón porqué Lebron James no fue por el título de anotación

La próxima jornada dominical estará conformada por 10 competencias, entre ellas se estará disputando el Clásico Internacional presidente de la República en la habitual distancia de 2.400 metros con una nómina de ocho maduros, destacando la presencia de los caballos Apistos, El de Froix y Papá Pedro.

El Clásico Internacional presidente de la República G1 se estará celebrando en la novena carrera, con la presencia del caballo Apistos, ejemplar que sin duda alguna será el gran candidato al triunfo en la carrera más importante de la jornada dominical.

Por último, El de Froix y Papá Pedro también tendrán protagonismo la condicional más importante de la tarde, condicional que posee una premiación especial de 16.113 dólares y complementan los inscritos los ejemplares: The Brother Slew, Lusitando, El de Froix, Succes Fully, Go Sexy Go, y Persuasion.

Meridiano