El guardameta de La Vinotinto Rafa Romo: “Necesitamos que Maturín sea un infierno para Bolivia”

El partido que puede cambiar la historia de Venezuela en las Eliminatorias es este viernes, La Vinotinto enfrentará a Bolivia en Maturín, con un objetivo claro: sumar tres puntos clave para acariciar la clasificación.

En un estadio que se ha convertido en fortaleza, la selección no solo juega por puntos, sino por la esperanza de generaciones que anhelan ver su país en un Mundial.

Meridiano conversó con Rafael Romo, guardameta titular y pieza clave de La Vinotinto en estas Eliminatorias. Con 35 años y una carrera de diversas hazañas (como llevar a Venezuela a su primer Mundial, en el 2009, con la Sub-20 de César Farías), el arquero es no solo uno de los jugadores más experimentados del equipo, sino también un líder dentro y fuera del campo.

Frente a la crucial doble fecha ante Bolivia (local) y Uruguay (visitante), Romo fue claro: ‘El objetivo prioritario son los tres puntos contra Bolivia en Maturín’. El arquero subrayó la necesidad de hacer valer el factor local.

Expectativas para la doble fecha

“Son dos partidos muy importantes, las expectativas son altas en ambos compromisos; sin duda, poder hacernos fuerte de local y sacar los tres puntos contra Bolivia es nuestra prioridad, pero luego tenemos un partido contra Uruguay, donde vamos a ir por puntos que nos acerquen a esa tan ansiada clasificación que todos queremos, creo que el equipo llega en un buen momento luego de conseguir esa victoria contra Perú que era tan necesaria para volver a la senda de la victoria. Llegamos con mucha confianza, creo que van a ser dos partidos muy importantes para nosotros, para encaminar la clasificación”, comentó el golero.

El oriundo de Turén acumula 14 titularidades en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, por lo que es uno de los referentes del equipo; además, para muchas plataformas de estadísticas es el más destacado en este proceso premundialista, con una media de 7.11.

Llega con ritmo de juego

Sin embargo, no todo ha sido fácil para Romo. A principios de abril, se sometió a una cirugía por osteocondropatía en el tobillo derecho para recuperarse de una lesión que lo afectaba, esta situación puso en duda su participación en los próximos duelos decisivos de Eliminatorias.

Tras su operación, el meta manifestó que, desde el primer momento se propuso recuperarse de la mejor manera y así poder ver minutos con la Universidad Católica de Ecuador, justo antes de la doble fecha FIFA… y así lo logró.

“La verdad me encuentro bien, me encuentro con ganas de llegar y poder aportar al equipo, he podido sumar minutos importantes antes de la Eliminatorias que me permite llegar con buen ritmo y confianza”, dijo en referencia a su presente.

Romo llega a la concentración de Venezuela con seis participaciones en su equipo (tras la intervención) y uno de esos compromisos fue en la Conmebol Sudamericana -ante Defensa y Justicia-.

“Estoy muy agradecido por haber podido recuperarme a tiempo y llegar con ritmo a las Eliminatorias, era algo que me propuse apenas tomé la decisión de operarme y de por ahí terminar con una lesión que me estaba limitando bastante. Creo que ha sido para mí importante el apoyo del cuerpo médico de la selección, el de mi equipo y de todo el apoyo que recibí para poder llegar en condiciones y poder llegar en condiciones”, manifestó.

Finales para Venezuela

“Todos los puntos que se van a jugar próximamente son importantes, quedan cuatro fechas que van a determinar que va terminar siendo para nosotros la Eliminatoria, tenemos las ganas de ir por todos los puntos. Sabemos que tenemos capacidad de puntuar en cualquier lugar, tenemos que aprender; sin duda, de los errores que hemos cometido en el pasado en los partidos de visitante para poder comenzar a hacerlo diferente y parecer más a ese equipo que pudo ir a Brasil/Perú y traer puntos”, declaró el jugador que hace vida en el fútbol meridional.

A falta de cuatro jornadas, Venezuela acumula 15 puntos y ocupa el séptimo lugar —la zona de repechaje—, con un punto de ventaja sobre Bolivia. Un puesto que, de mantenerse, obligaría al equipo a jugar una eliminatoria intercontinental por un boleto al Mundial, algo nunca logrado en la historia de la selección nacional.

Los otros partidos pendientes para los criollos son: Uruguay, Argentina y cierra como local, ante Colombia.

La fortaleza de Maturín

Venezuela, que no conoce la derrota en el recinto de la capital monaguense en este ciclo premundial, apunta a sumar de a tres unidades sí o sí, para optar por ese cupo que pueda llevar a La Vinotinto, por primera vez, a un Mundial.

Ante esta situación, Romo aprovechó la oportunidad para dejar un mensaje a la afición, a la que también le hizo una petición bastante particular.

“A los fanáticos y a todos los que nos siguen y llevan años apoyándonos en las buenas y malas, sufriendo con nosotros las derrotas y celebrando las victorias… nosotros vamos a dar el todo por conseguir el objetivo, es un momento en el cual necesitamos de todo el país para conseguirlo. Necesitamos que Maturín sea un infierno para los rivales (Bolivia y Colombia, que son los partidos restantes) y que el apoyo sea incondicional para nosotros, como lo ha sido hasta ahora, para poder conseguir los resultados y que generemos dentro del país un ambiente positivo y que nos permita competir de buena manera y conseguir el objetivo porque creo que el Mundial no es el único objetivo de este cuerpo técnico, grupo de jugadores y de esta Federación, sino de un país futbolístico que sueña con ver a su selección en un Mundial y que esperamos poder conseguirlo para esta ocasión”, finalizó.

Con 15 puntos en el bolsillo y el invicto en Maturín como talismán, Venezuela afila sus armas para un duelo clave… la ecuación es clara: ganar para seguir soñando por ese anhelado cupo a la Copa del Mundo de 2026… el reloj está a punto de empezar a correr. ¿Será esta la vez?

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano