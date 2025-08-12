El Gran Polo Patriótico del estado Lara rechaza las acusaciones de EE.UU. contra el Presidente Maduro

Unas 12 organizaciones políticas que conforman el Gran Polo Patriótico (GPP) en el estado Lara se unieron para rechazar las acciones del gobierno estadounidense en contra del presidente.

Alberto Pérez, coordinador del GPP en la región, declaró que las organizaciones repudian de forma contundente las «acciones del gobierno estadounidense con una serie de amenazas» que, según él, intentan acusar al presidente y ofrecen una recompensa por su captura.

«Rechazamos esas acusaciones. Somos un pueblo soberano, marcado dentro de la paz. Seguimos insistiendo en que respaldamos de forma contundente y solidaria a este gobierno que lleva las riendas del Estado», expresó Pérez.

El coordinador hizo un llamado a la lealtad, disciplina y compromiso para «seguir batallando y apoyando al presidente», y afirmó que no permitirán la intromisión de gobiernos extranjeros. También prometió que continuarán en la lucha y defensa con su militancia para combatir las conductas que buscan «socavar la paz de nuestro país».

Para finalizar, Pérez invitó al pueblo a acompañar al GPP en marchas y concentraciones, con el respaldo de la Fuerza Armada, las fuerzas policiales y la ciudadanía en general.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto