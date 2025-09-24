El Gobierno Nacional inicia preparativos para el Dispositivo Navidades Seguras 2025

La actividad fue encabezada por el viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, G/D Endes Palencia. En su intervención destacó que las acciones preventivas aplicadas en dispositivos anteriores han sido exitosas.

Este miércoles, en la sede principal del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), se realizó la primera reunión preparatoria del Dispositivo Navidades Seguras 2025. Durante el encuentro, se revisaron las estrategias que se implementarán para garantizar el sano disfrute de las familias venezolanas para la temporada decembrina, la cual iniciará el próximo 1 de octubre, conforme a las instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro.

Leer También: La magistrada Grislya Rodríguez explicó: TSJ respalda elaboración del Decreto Constitucional para la defensa integral del país

La actividad fue encabezada por el viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, G/D Endes Palencia, acompañado por el viceministro de Gestión de Riesgo, Almirante Juan Carlos Oti Paituvi, y el director general de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, G/B Américo Villegas.

El G/D Palencia destacó que las acciones preventivas aplicadas en dispositivos anteriores han sido exitosas en el resguardo de la ciudadanía. «En este dispositivo vamos a fortalecer la prevención, sin descuidar la formación para la defensa de la nación ante posibles ataques del imperio», señaló.

Por su parte, el G/B Villegas informó que durante la temporada navideña se reforzará la seguridad en aeropuertos, destinos turísticos (playas y montañas), 37 terminales terrestres priorizados y principales vías del país.

Asimismo, el Almirante Oti Paituvi indicó que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo se mantiene activo ante posibles incidentes relacionados con fuegos artificiales e incendios. «El personal está calificado y preparado para responder ante cualquier situación. Ya se han definido los puntos autorizados para la comercialización controlada de pirotecnia, pero hacemos un llamado a quienes la fabrican o venden de forma ilegal, ya que ponen en riesgo la vida de muchas personas», advirtió.

Continúa la temporada de lluvias

El Viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil también informó que se mantienen activas las alertas por la temporada de lluvias. Aunque inicialmente se esperaban entre 45 y 50 ondas tropicales en el país, este número ha disminuido y no se han registrado eventos naturales de gran magnitud. No obstante, las autoridades continúan en vigilancia permanente ante cualquier eventualidad.

Con estas acciones, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con la seguridad vial y el bienestar de la población, e invita a todos los venezolanos a disfrutar de estas vacaciones con prudencia y responsabilidad.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión