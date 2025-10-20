El Gobierno del presidente de Colombia Gustavo Petro llama a consultas a su embajador en EEUU.

El Gobierno de Petro informará las decisiones tomadas al respecto en las próximas horas, detalló la Cancillería.

La Cancillería de Colombia informó este lunes de que el presidente Gustavo Petro habría llamado a consultas al embajador de Colombia ante Estados Unidos, Daniel García-Peña, y que ya se encontraba en Bogotá.

El departamento de Exteriores colombiano señaló en la misma nota que en las próximas horas el Gobierno informará de los próximos pasos a tomar.

La decisión llega en un momento de máxima tensión entre los Gobiernos de Colombia y de Estados Unidos después de que Petro haya protestado enérgicamente por las accionesdeWashington en El Caribe, donde ha atacado al menos a media docena de embarcaciones desde el pasado mes de septiembre.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump llamó a Petro «líder del narcotráfico», amenazó con que si no cerraba los campos de droga, «Estados Unidos se los cerrará, y no lo hará amablemente» y suspendió todos los pagos y subsidios a Colombia.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión