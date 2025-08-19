El Gobierno de Venezuela señala como muestra de “desesperación” amenazas y descalificaciones emitidas por la Casa Blanca

Este martes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ratificó la política agresiva e injerencista de Trump, quien “está dispuesto a usar todos los elementos del poder estadounidense para detener que las drogas inunden nuestro país y para llevar a los responsables ante la justicia”, declaró la funcionaria.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela emitió, este martes, un comunicado oficial en rechazo a las recientes “amenazas y difamaciones” de Estados Unidos, como parte de una campaña que intenta vincular la nación sudamericana con el narcotráfico, hecho que revela “la desesperación” de Washington, así como “su falta de credibilidad y el fracaso de sus políticas en la región”.

“Desde la expulsión de la DEA (la Administración de Control de Drogas de EE.UU.) de nuestro territorio en 2005, Venezuela ha logrado resultados contundentes en la lucha contra el crimen organizado: capturas exitosas, desmantelamiento de redes y control efectivo de fronteras y costas, fruto del esfuerzo y compromiso de nuestras instituciones y del pueblo venezolano”, reza el texto.

El Gobierno Bolivariano señala que las amenazas estadounidenses “no solo afectan a Venezuela, sino que ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región”. En ese sentido, también pone en peligro la Zona de Paz declarada por la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en el año 2014, como un “espacio que promueve la soberanía y la cooperación entre los pueblos latinoamericanos».

A la vez, el texto ratifica que “mientras Washington amenaza, Venezuela avanza con firmeza en paz y soberanía“, y afirma que “la verdadera eficacia contra el crimen se logra respetando la independencia de los pueblos”.

La República Bolivariana de Venezuela interpreta la ofensiva de la Administración Trump como una muestra de su vulnerabilidad: “Cada declaración agresiva confirma la incapacidad del imperialismo para doblegar a un pueblo libre y soberano“, subraya el mensaje.

De igual modo, el Ejecutivo venezolano garantiza la victoria del pueblo de Bolívar y Chávez ante cualquier intento de intervención, a la vez que ratifica a la República Bolivariana como “un faro de dignidad, resistencia y seguridad para América Latina y el mundo“.

Por su parte, este martes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ratificó la política agresiva e injerencista de Trump, quien “está dispuesto a usar todos los elementos del poder estadounidense para detener que las drogas inunden nuestro país y para llevar a los responsables ante la justicia”, declaró la funcionaria.

Leavitt, como eco de su presidente, desconoció la legitimidad del Gobierno del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien obtuvo la victoria popular en las urnas en julio de 2024, a pesar de los intentos desestabilizadores de la ultraderecha, auspiciada por EE.UU. En su afán por sostener la campaña de Pam Bondi (la fiscal general de EE.UU.), la vocera comparó el Ejecutivo venezolano con un “cartel de narco-terror”.

Las declaraciones de Leavitt dan continuidad a la campaña de amenazas contra el jefe de Estado venezolano, que se intensificó por estos días con el aumento de la recompensa ofrecida por el Gobierno de EE.UU. para desprestigiar al presidente Maduro Moros y justificar acciones coercitivas e injerencistas, a partir de un plan de guerra híbrida.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur