El Gobierno de Venezuela responde a operativo de EEUU. en el Sur del Caribe: “Nosotros también estamos desplegados»

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseveró que el Gobierno también se mantiene activo, en sus aguas jurisdiccionales, en la lucha contra el narcotráfico. «El único cártel de drogas que opera a luz del mundo es la DEA».

El Gobierno venezolano ratificó este jueves su compromiso con la lucha integral contra el narcotráfico, reforzando la presencia operacional de sus fuerzas de seguridad en aguas jurisdiccionales del mar Caribe; así lo informó el vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello.

Cabello dijo en rueda de prensa desde el estado Anzoátegui, donde se realizó un nuevo desmantelamiento de una gran cantidad de material explosivo asociado a grupos terroristas, y en respuesta al despliegue de fuerzas estadounidenses en el sur caribeño, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y organismos de seguridad del Estado se mantienen activos en las zonas marítimas bajo soberanía venezolana.

“Estamos desplegados en todo el Caribe que nos corresponde a nosotros en nuestro mar. Propiedad, territorio venezolano», comentó al agregar que a cuenta de este operativo se logró la detección de «unas lanchas que llevan combustible”.

Recordó que cuando la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) realiza operaciones como la anunciada este jueves en horas de la mañana, «es para ellos asegurar el transporte de sus drogas».

En este contexto, señalo que una organización, para ser considerada un cártel, «debe producir, procesar y debe ser tránsito». Añadió así que el informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) señala claramente que Venezuela es territorio libre de producción de ningún tipo de drogas. «Es territorio libre, no hay laboratorios para el procesamiento en ninguna parte y el informe dice que Venezuela no es tránsito».

Agregó que «el único cártel de drogas que opera a la luz de todo el mundo es la DEA y depende directamente del Gobierno de los Estados Unidos, llámese como se llame el presidente».

