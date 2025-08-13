El Gobierno de Venezuela entrega nota de protesta a Guyana por inicio de operaciones de buque petrolero en área en disputa

El Gobierno venezolano advirtió a ExxonMobil y a cualquier empresa interesada en explorar o explotar recursos en esta área que tales actividades pueden acarrear consecuencias políticas y jurídicas.

El Ministerio para las Relaciones Exteriores de Venezuela informó este martes de la entrega de una Nota Verbal al Gobierno de la República Cooperativa de Guyana, en la que expresa su rechazo por el inicio de operaciones del buque flotante de producción, almacenamiento y descarga One Guyana, en el Bloque Stabroek, el cual se encuentra en aguas del territorio en disputa.

Leer También: Gustavo Petro llama a cancilleres a reunirse ante amenazas a la región: «Quieren agredir, como en Gaza, la patria de Bolívar»

En un comunicado publicado por el canciller de la República, Yván Gil, se precisa que el buque operado por la transnacional ExxonMobil en asociación con las autoridades guyanesas se encuentra en una zona marítima cuya delimitación entre ambos países está pendiente de definición, lo que, según Venezuela, convierte estas operaciones en ilegales conforme al derecho internacional.

El Gobierno venezolano advirtió a ExxonMobil y a cualquier empresa interesada en explorar o explotar recursos en esta área que tales actividades pueden acarrear consecuencias políticas y jurídicas, y reiteró su compromiso con la defensa de la soberanía y la integridad territorial, reservándose el ejercicio de todos sus derechos y recursos legales.

A continuación, comunicado íntegro:

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión