El Gobierno de Irán condena bombardeos israelíes en Yemen como “crimen de guerra”

El Gobierno iraní exigió tomar acciones contra estos delitos internacionales de la entidad sionista.

El Gobierno de Irán condenó este domingo 24 de agosto los ataques aéreos israelíes que impactaron infraestructuras civiles y estratégicas de la capital yemení, Saná. Según el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, los bombardeos constituyen un “crimen de guerra y un crimen contra la humanidad”.

Los objetivos atacados incluyeron aeropuertos, puertos, centrales eléctricas y almacenes de alimentos, dejando varios muertos y decenas de heridos.

El portavoz señaló que los ataques reflejan la “hostilidad del régimen sionista hacia el desarrollo y la prosperidad” de los países de la región.

Asimismo, Baghaei destacó la solidaridad del pueblo yemení con Palestina y convocó a los países islámicos a actuar para detener el genocidio en curso en Gaza, instando a la Organización de Cooperación Islámica (OCI) a abordar el tema en su reunión extraordinaria en Yeda, Arabia Saudí.

Los hutíes, por su parte, han reafirmado que sus ataques a Israel como medidas de presión para atacar directamente la economía genocida no cesarán y se mantendrán al lado de la justicia para el pueblo de Gaza.

A la par de Irán, diversas facciones palestinas como los Comités de Resistencia Palestina y el Frente Popular para la Liberación de Palestina, condenaron los ataques contra Yemen, calificándolos de intento fallido por someter al país a los designios de Israel.

La Yihad Islámica Palestina denunció los bombardeos israelíes contra Saná como un “crimen de guerra” respaldado por Estados Unidos, destacando la resistencia yemení en apoyo a Gaza.

La organización destacó que el pueblo yemení y sus fuerzas armadas son “una espina en la garganta de las ilusiones sionistas” por su firme apoyo al asediado enclave palestino, afirmando que Yemen paga un alto precio por esta postura.

Asimismo, elogió los sacrificios yemeníes, asegurando que lograrán la victoria contra la “barbarie sionista”, como lo hicieron frente a agresiones estadounidenses previas, dando un gran ejemplo de solidaridad árabe y musulmana.

Desde Yemen, el movimiento Ansar Allah denunció que los bombardeos israelíes, que alcanzaron instalaciones civiles, reflejan el impacto de los misiles y drones yemenitas contra objetivos israelíes.

Mohammed al-Farah, miembro de la oficina política de Ansar Allah, señaló que las agresiones sionistas forman parte de una ofensiva más amplia contra los pueblos árabes, que enlaza las campañas militares en Palerstina, Líbano y Siria. Denuncian que esta ofensiva expansionista debe ser detenida.

Por su parte, Mohammed Al-Bukhaiti, del Buró Político, afirmó que la agresión no detendrá el apoyo yemení a Gaza, “sin importar los sacrificios”.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur