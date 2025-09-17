El Gobierno de China expresa su “firme oposición” a la ofensiva terrestre de Israel en la Franja de Gaza y exige un alto el fuego inmediato

Beijing rechaza las operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza, que desde octubre de 2023 asesinaron a cerca de 65.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños
El Gobierno de China expresó este miércoles su “firme oposición” a las operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza, que desde octubre de 2023 asesinaron a cerca de 65.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, al tiempo que instó a todas las partes a evitar una mayor escalada en la región tras la visita a Israel del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien trasmitió a Tel Aviv el pleno respaldo de la Casa Blanca.
El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, declaró en rueda de prensa que Beijing “condena todos los actos que perjudican a la población civil y violan el derecho internacional”, manifestando la profunda preocupación de su país ante la intensificación de la ofensiva.
China pidió al Gobierno israelí “atender los llamamientos de la comunidad internacional y poner fin de inmediato a sus operaciones militares” para avanzar hacia un alto el fuego integral y duradero que impida una crisis humanitaria de mayor escala.
El vocero también subrayó que todas las partes deben “dar prioridad a la paz y la estabilidad regionales, mantener una posición imparcial y desempeñar un papel constructivo” en la búsqueda de una solución política al conflicto.
Las declaraciones de Beijing se producen luego de que Marco Rubio afirmara en su visita a Israel que las fuerzas israelíes han iniciado operaciones terrestres en Gaza capital, advirtiendo que “ya no quedan meses, sino probablemente días o unas pocas semanas” para lograr un acuerdo de tregua.
China ha reiterado desde el recrudecimiento del conflicto su consternación por los ataques israelíes contra la población civil y ha defendido la “solución de dos Estados” como única vía para alcanzar la paz en Palestina y Medio Oriente.
La campaña genocida israelí contra la Franja, lanzada tras el 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha casi 65.000 palestinos asesinados, de acuerdo con cifras oficiales de las autoridades gazatíes. Esta crisis humanitaria se complica aún más con los bloqueos a la ayuda internacional, lo cual ha causado una hambruna masiva en la población palestina.
Hender «Vivo» González
Con información de Telesur