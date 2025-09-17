El Gobierno de China expresa su “firme oposición” a la ofensiva terrestre de Israel en la Franja de Gaza y exige un alto el fuego inmediato

Beijing rechaza las operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza, que desde octubre de 2023 asesinaron a cerca de 65.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños

El Gobierno de China expresó este miércoles su “firme oposición” a las operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza, que desde octubre de 2023 asesinaron a cerca de 65.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, al tiempo que instó a todas las partes a evitar una mayor escalada en la región tras la visita a Israel del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien trasmitió a Tel Aviv el pleno respaldo de la Casa Blanca.

El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, declaró en rueda de prensa que Beijing “condena todos los actos que perjudican a la población civil y violan el derecho internacional”, manifestando la profunda preocupación de su país ante la intensificación de la ofensiva.

China pidió al Gobierno israelí “atender los llamamientos de la comunidad internacional y poner fin de inmediato a sus operaciones militares” para avanzar hacia un alto el fuego integral y duradero que impida una crisis humanitaria de mayor escala.