El Gobierno de China exigió el fin de la ocupación israelí: “Gaza pertenece al pueblo palestino y es parte integral del territorio palestino”

Beijing reitera que cese de hostilidades es la única vía hacia el fin del conflicto, garantizar la seguridad regional e implementar la solución de dos Estados.

El Gobierno de China exigió el fin de la ocupación israelí, repudió el plan de ocupar totalmente la ciudad de Gaza y demandó un alto el fuego inmediato, que permita atender la crisis humanitaria en que sumió al territorio el actual asedio militar sionista, que desde el 7 de octubre de 2023 ha provocado el asesinato de más de 61.300 civiles, en su mayoría mujeres y niños.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, instó a Tel Aviv a detener su plan de tomar control total de la ciudad de Gaza, maniobra que calificó como muy peligrosa y que implicaría desplazar forzosamente a casi un millón de palestinos que viven en la zona norte de la Franja. Afirmó que “Gaza pertenece al pueblo palestino y es parte integral del territorio palestino”.

De acuerdo con el vocero, “un alto el fuego inmediato” es “la manera correcta de aliviar la crisis humanitaria en Gaza” y la liberación de los rehenes, así como “la clave” para la resolución completa del conflicto.

A través de un comunicado, subrayó que el cese de las hostilidades es “el único camino para allanar el camino hacia el fin del conflicto y garantizar la seguridad en la región”. Al mismo tiempo, ratificó que China está dispuesta “a trabajar con el resto de la comunidad internacional para detener los combates en Gaza lo antes posible, aliviar el desastre humanitario, implementar la solución de dos Estados y, en última instancia, lograr una solución completa, justa y duradera de la cuestión palestina“.

Por su parte, otro portavoz de la Cancillería, Guo Jiakun, manifestó durante la conferencia de prensa diaria que “Gaza pertenece al pueblo palestino y es parte inalienable del territorio palestino”.

El jueves, el Gabinete israelí respaldó el plan de Benjamin Netanyahu de ocupar totalmente la Franja de Gaza. El jefe de Gobierno dijo que no ocuparán Gaza, sino que la liberarán del movimiento Hamás, el cual enfrenta a través de las armas la ocupación y la limpieza étnica del sionismo.

Netanyahu dejó claro que establecerán en Gaza una administración que le sea afín al proyecto colonial de Israel, y de la que no formarán parte Hamás ni la Autoridad Nacional Palestina. Según el político de ultraderecha, ello ayudaría a liberar a los rehenes israelíes que continúan en Gaza y que Tel Aviv no logró recuperar en 22 meses de campaña militar devastadora, que ha destrozado el 90 por ciento de la infraestructura gazatí y permitió al sionismo el control militar del 75 por ciento del territorio, según datos recientes de las Naciones Unidas.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur