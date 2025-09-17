El Gobernador del Estado Cojedes Alberto Galíndez rechaza agresiones de EEUU. contra Venezuela

El mandatario cojedeño explicó que las medidas violentas no garantizan soluciones perdurables en el tiempo y abogó por el voto como herramienta de cambio en el país.

El gobernador opositor del estado Cojedes, Alberto Galíndez, denunció y rechazó las acciones del Gobierno de Donald Trump contra Venezuela.

«Rechazamos cualquier intento de injerencia que afecte la soberanía nacional y el derecho a decidir libremente nuestro propio futuro a través del diálogo, la negociación y el respeto mutuo entre naciones», dijo durante la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz.

Galíndez explicó que las medidas violentas implementadas por Estados Unidos no garantizan soluciones perdurables en el tiempo.

«Creemos firmemente que las políticas que producen represión, sanciones o intervención extranjera no aportan soluciones duraderas para el bienestar de los pueblos. La historia demuestra que en lugar de construir prosperidad y paz, generan incertidumbre y desaliento y pobreza», señaló.

En este contexto, defendió el derecho al sufragio como una herramienta de cambio para el país y recordó su victoria electoral.

«Creemos en la vía pacífica y el voto como motor de cambio. El voto libre, informado y consciente de cada ciudadano es la base de nuestra democracia. Así lo demostramos participando y ganando de manera contundente el 25 de mayo y el 27 de julio, derrotando el poderío de la gran maquinaria del Polo Patriótico», sentenció.

Finalmente, destacó que «en Cojedes creemos en esa ideología, que sirve a todos por igual. Y la ratifico hoy, con las diferencias que tengo, con los partidos del oficialismo, aquí manifiesto mi respeto, manifiesto mi posición firme y democrática de seguir en la lucha, hasta lograr la paz y la reconciliación de Venezuela».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión