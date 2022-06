El Gigante de Bobare: Luis Jiménez se retira y será coach en Centauros de La Guaira

El veterano pelotero Luis Jiménez, asumirá un nuevo reto en su carrera dentro de la organización de los Centauros de La Guaira en la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP).

A través de un comunicado los Centauros de La Guaira, hicieron oficial la integración del veterano slugger Luis Jiménez, como su nuevo asesor de coaches, pasando al retiro luego de una larga y exitosa carrera en el béisbol venezolano.

Jiménez, durante la pelota de verano en Venezuela el pasado año, vistió los colores de los Senadores de Caracas y de los Líderes de Miranda, mientras que en la Liga de Invierno ha vestido los uniformes de Cardenales de Lara, Caribes de Anzoátegui y Bravos de Margarita.

Hace aproximadamente una semana, el pelotero Luis Jiménez, expresó su deseo por jugar con los Cardenales de Lara este año y poder retirarse con el equipo del estado donde el nació y con la organización con la que más ha jugado en la LVBP.

El experimentado pelotero también indicó que se está adentrando en el mundo de la sabermetría y que le gustaría ser parte del cuerpo técnico de algún equipo a lo que el presidente Víctor Zambrano le dio la oportunidad de estrenarse como miembro del staff de coaches de los Centauros de La Guaira.



Nos emociona y enorgullece anunciar que Luis Jiménez pasa a formar parte de nuestro staff técnico, como Asesor de Coach. #TuEquipoDelLitoral #CentaurosLG pic.twitter.com/cYmpjw4gzp — Centauros de La Guaira (@Centauroslg_bbc) May 31, 2022

Es una decisión que he venido meditando desde hace tiempo y ahora siento que es el momento indicado. A lo largo de mi carrera me ha gustado hacer las cosas bien y está no será la excepción”,atizó Luis Jiménez al departamento de prensa de Centauros.

Además el jugador con más jonrones en la LVBP, indicó que dicha decisión no tiene que ver con su rendimiento deportivo sino que desea aportar al equipo y al béisbol desde otro ámbito tanto a jugadores como a los entrenadores.

