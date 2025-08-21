El gigante Asiático se expresó: Gobierno de China respalda soberanía de Venezuela y rechaza injerencia de EEUU. en asuntos del país

Los líderes de los países del ALBA llamaron a la unión latinoamericana y caribeña ante las amenazas de EE.UU., nación a la que acusaron de llevar a cabo un “despliegue militar” en “aguas del Caribe”.

El Gobierno chino expresó este jueves su total respaldo y apoyo a Venezuela a la vez que rechazó a la injerencia y acciones de Estados Unidos en los asuntos internos del país suramericano.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning indicó que Beijing rechaza “el uso de la fuerza o la amenaza de la misma en las relaciones internacionales y nos oponemos a la intromisión en los asuntos internos de Venezuela desde fuera, sea cual sea el pretexto“.

Las declaraciones de la diplomática china se refieren al patrullaje de buques de guerra estadounidenses en el mar Caribe cerca de las costas venezolanas.

Para la vocera de la cancillería china, las acciones de EE.UU. violan la soberanía de otros países y amenazan la paz regional.

Además afirmó que Beijing “se opone a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de la ONU o infrinja la soberanía y seguridad de otros países”.

La diplomática china instó a Washington a “hacer más cosas que contribuyan a la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe” en lugar de medidas militares que, según denuncian varios líderes regionales, ponen en riesgo la estabilidad de la zona.

Condena al despliegue militar de EE.UU.

Los líderes de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), llamaron el miércoles a la unión latinoamericana y caribeña ante las amenazas de EE.UU., nación a la que acusaron de llevar a cabo un “despliegue militar” en “aguas del Caribe“.

Además de rechazar el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe, exigieron el cese inmediato de las amenazas a los países de la región.

Llamada a la unión regional y apoyo a Venezuela

Durante la XIII Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA, el presidente boliviano, Luis Arce, afirmó que el objetivo de esa reunión era “(…) hacer efectiva toda nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la hermana República Bolivariana de Venezuela, ante la inadmisible provocación de los EEUU que todavía piensa que nuestra América sigue siendo su patio trasero”.

Por su parte el presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamó a la «unión de todos los pueblos rebeldes, de todos los movimientos sociales» de América Latina, el Caribe, de EE.UU. de África y «más allá», en defensa del «derecho del pueblo venezolano a la soberanía, a la paz, a la autodeterminación y a su futuro».

El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció las acciones que Washington lleva a cabo contra su homólogo venezolano y las calificó como una nueva demostración de fuerza imperial.

El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, también instó en la XIII Cumbre Extraordinaria del ALBA-TCP a unir fuerzas para defender la soberanía regional.

Hender «vivo» González

Con información de Telesur