El garrochista Larense Ricardo Montes de Oca busca hacer historia en el Mundial de Atletismo, Tokio 2025

El atleta de salto con garrocha es el segundo venezolano en participar en un campeonato del mundo.

El atleta venezolano, Ricardo Montes de Oca, será uno de los representantes criollos en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025, siendo además el segundo en la historia de nuestro país en participar en el salto con garrocha masculino.

El joven larense ha venido trabajando arduamente para ganarse la oportunidad de estar en esta cita universal y espera poder alcanzar las mejores cifras posibles en su carrera para poder seguir creciendo como atleta.

Montes de Oca se une así a Ricardo Diez, quien participó en salto con garrocha en la Copa Mundial de Atletismo de Johannesburgo, Sudáfrica, en el año 1998.

En aquella oportunidad el atleta de 23 años alcanzó la octava posición de la competencia tras regristrar un salto de 5.00 metros. Ahora la promesa de 18 años espera poder superar dicha altura.

De acuerdo con Mindeporte, esta altura es algo que podría batir con facilidad debido a que ostenta el récord venezolano sub-20, 23 y absoluto con un sato de 5.60 metros registrado en el circuito universitario de Estados Unidos.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder