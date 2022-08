El ganador del Balón de Oro de 1.994: Hristo Stoichkov se culpa de la mala vida de Diego Armando Maradona

El histórico delantero búlgaro recordó los años que pasó en Barcelona con Maradona, quien falleció en 2020, en una entrevista para ESPN.

El Balón de Oro de 1994 e histórico goleador de la selección bulgara, Hristo Stoichkov, ha recordado en una entrevista a ESPN lo que supuso para él Diego Armando Maradona, con quien guardó buena relación hasta su fallecimiento en noviembre de 2020.

“Me pongo culpable de no separarlos de los buitres. Siempre digo que son buitres… De no insistir tanto yo… Por la amistad que yo tenía. A veces me siento en casa y pienso. ¿No puedes hacer algo? Me siento un poco culpable. He tenido la oportunidad de estar aquí. Me daba rabia ver a esos que estaban con traje y corbata”, declaró el ex del Barcelona en ESPN.

Pese a su condición y el entorno que le rodeaba, el astro búlgaro afirma que Maradona “nunca se distanció de sus amigos” y que la culpa de todo fueron “esos tipos han hecho que él se sienta solo”. Añade, además, que mantuvo contacto con él hasta 2016. “Yo tenía todos los teléfonos que podía tener de él. Hablamos muchas veces. La última vez fue el 2 de febrero de 2016. Después me llamó personalmente por mi cumpleaños. Desde entonces, nunca más pude hablar con él. Siempre estaba dormido, descansando, jugando, paseando. Ahí fue la última vez que escuché”.

Hristo dio a conocer que lo pasó mal en el Mundial de 2014, donde lloró en el Maracaná cuando la Selección Argentina perdió frente a Alemania en la final. “Me salían lágrimas. ¿Sabes por qué? Pasaba ahí delante, Leo estaba todo rojo… Digo: ‘No es él’. Noté algo diferente. Si ganaba el Mundial, me imagino que Diego desde arriba iba corriendo hacia abajo e iba a dar la vuelta en el campo”.

Para todos, y, exclusivamente para él, Maradona marcó “una vida” y aprecia mucho haber sido su amigo durante muchos años. “Lo he visto sufrir tanto… Mira, sabes qué… Que descanse en paz”, concluyó.

Diario AS