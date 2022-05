El futuro de Cristiano (CR7) Ronaldo, decidido

El entrenador neerlandés quiere que el futbolista portugués permanezca en Old Trafford y cumpla con su contrato, según informa The Telegraph.

Leer También: Liga Italiana: Inter de Milán se adueña del liderato en la Serie A tras imponerse al Empoli 4-2

Cristiano Ronaldo, de 37 años, sigue en un buen estado de forma. Y aunque no vaya a tener la titularidad asegurada, Ten Hag tratará de cuidarle y aprovechar al máximo su rendimiento. Es el máximo goleador del Manchester United esta campaña, con 24 goles en 37 partidos. Una marca difícil de remplazar.

Edinson Cavani, Paul Pogba, Jesse Lingard y Juan Mata terminan sus contratos, y Anthony Martial no regresará a Old Trafford cuando termine su cesión en el Sevilla. También existen dudas sobre la continuidad de Marcus Rashford. De ahí que Ten Hag cuente con Cristiano, para construir un equipo a su alrededor.

Regresó a Old Trafford el pasado verano, y su contrato todavía durará una temporada más. En el club mancuniano se espera una revolución cuando Erik ten Hag tome posesión del banquillo de cara al próximo curso. Cambiarán muchas caras en el vestuario de los red devils, pero según cuenta The Telegraph, el entrenador neerlandés quiere que el portugués permanezca en Manchester y sea uno de los pilares del United. «No estoy acabado», dijo el portugués tras marcar en el último partido frente al Brentford. Señalándose el pecho tras anotar una pena máxima frente al Stretford End.

En caso de quedarse, Cristiano Ronaldo no disputará la Liga de Campeones por primera vez en 20 años. Informa The Telegraph que el futbolista es consciente de este hecho, pero que prefiere no abandonar el Manchester United después de una temporada tan errática.

Diario AS