El futbolista Brasileño Richarlyson rompe tabúes y se declara bisexual: “He salido con un hombre y con una mujer”

Richarlyson ha anunciado en el podcast ‘Nos Armários dos Vestiários’ que es “bisexual”: “He tenido una relación con un hombre y también con una mujer”.

En el mundo del deporte siempre ha existido el miedo por parte de los propios deportistas de hablar de su sexualidad por miedo a que se tomen represalias contra ellos. Un aspecto que ha sido tabú y del que poco a poco van rompiendo a hablar algunas celebridades, como Richarlyson, quien ha hecho historia en Brasil al ser el primero en pasar por la Serie A brasileña y por la selección, y declararse bisexual.

Ha sido a través del podcast (Nos Armarios dos Vestiários), una serie donde se ha hablado de la homofobia y el machismo en el fútbol brasileño con el exfutbolista como ejemplo. “Toda mi vida me han preguntado si soy gay. He tenido una relación con un hombre y también he tenido una relación con una mujer. Pero luego por hablar aquí hoy se imprimirá la noticia: ‘Richarlyson es bisexual’. Hombre, soy normal, tengo necesidades y deseos. He salido con un hombre, he salido con una mujer, pero ¿y qué? ¿Qué vas a hacer? Cualquier cosa”, ha comenzado señalando.

Convertido en comentarista profesional, el brasileño ha querido abrir las puertas a otras personas, aunque ha confesado que “desafortunadamente, el mundo no está preparado para tener esta discusión y lidiar con ella de forma natural”. Sin embargo, y sin que desde el podcast le preguntasen, ha sido el propio Richarlyson quien ha confesado su bisexualidad con el objetivo de romper tabúes: “Debido a la gran cantidad de personas que dicen que mi posición es importante, hoy decidí decir: soy bisexual. Si eso es lo que faltaba, ok. Listo. Ahora quiero ver si realmente mejorará, porque esa es mi pregunta”.

Una decisión que el crack brasileño ha tomado aun siendo su país “el que más homosexuales mata”, y que tiene muy claro que a pesar de su testimonio, se necesitan muchos más para convertir este tema en algo habitual: “Soy un mero ciudadano de a pie que tenía una linda historia en el fútbol, pero no voy a poder mover montañas para parar estos crímenes, para parar la homofobia en el fútbol”.

“No quería que me descartaran por mi sexualidad, que soy bisexual. Quería que la gente me viera como un espejo de todo lo que he logrado en mi trabajo. Nunca puse mi sexualidad por delante de mi trabajo, y nunca lo haría. Y no lo digo ahora porque dejé de jugar. Mucha gente mala dirá eso, lo cual dije ahora porque ya no juego. No. Nunca hablé porque no era mi prioridad, como no lo era hoy, pero hoy me sentí cómodo hablando. Ojalá este hilo no existiera”, ha añadido.

La presión que sufrió

El propio Richarlyson sufrió en sus carnes el debate sobre su sexualidad, el cual comenzó en junio del 2007, cuando el entrenador del Palmeiras, José Cyrillo Júnior, insinuó que el futbolista era gay, a lo que éste respondió con una denuncia. Esta denuncia fue desestimada, cerrando el juez el caso porque sería irrazonable aceptar homosexuales en el fútbol brasileño porque dañaría el pensamiento del equipo: “Eso sí, me dio mucha tristeza porque en ningún momento sentí que esto fuera algo normal. Fue algo muy peyorativo. Esto fue muy malo no solo para mí. Ser homosexual no es un demérito para nadie, y en el fútbol no debería ser un tema tan controvertido”.

Después de aquello, Richarlyson pudo seguir jugando al fútbol y además llegó a la Absoluta: “Después de 2007, fui el mejor jugador del Campeonato Brasileño en mi posición y fui a la selección brasileña sin necesidad de un pato. Fui convocado por méritos”. Y es que después de más de 10 años de carrera, el futbolista colgó las botas con una Copa São Paulo, tres estatales, tres brasileñas consecutivas, dos Libertadores y una Copa Mundial.

Diario AS