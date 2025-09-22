¡El Francés del PSG Ousmane Dembélé, Balón de Oro 2025!

El francés se impone en la votación a Lamine y es el primer jugador del PSG en ganarlo.

Ousmane Dembélé es el nuevo Balón de Oro, el mejor jugador del mundo de la temporada pasada. Era el gran favorito, por delante de Lamine Yamal, y la lógica de los números se ha impuesto. Era el máximo goleador y nadie más que él ha contribuido a ganar a su club, con 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos, y era el que más títulos había levantado, todos los posibles con el PSG menos el Mundial de clubes, incluida la primera Copa de Europa en la historia de su club. También el famoso criterio del Fair Play le favorecía con respecto a su máximo competidor. Su enemigo estaba en casa, en el hecho de que compañeros como Achraf o Vitinha, le restaran votos entre los 100 periodistas que eligen al mejor, pero al final no fue así.

Dembélé, que acudió a la gala bien acompañado, unas 40 personas entre amigos y familiares, recibió el trofeo de manos de Ronaldinho sin el apoyo de casi todo el PSG, que terminaba de disputar el clásico en Marsella. De esta forma, se convierte en el sexto jugador francés en levantar el Balón de Oro tras Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 y 1985), Jean Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) y Karim Benzema (2022). Es, además, el primer jugador del PSG en lograrlo.

Una temporada excepcional… desde enero

El ex jugador del Barcelona corona así una campaña excepcional, sobre todo desde que arrancó el 2025, donde se desató como el goleador de Luis Enrique jugando de falso nueve. Anotó seis goles en apenas una semana, con dos hat tricks ante el Stuttgart en Champions y después ante el Brest en la Ligue 1. Y a partir de este momento despertó la bestia que llevaba dentro. Resultó decisivo en los cruces ante el Liverpool y el Arsenal, marcando en ambos cruces, y cerrando la competición con ocho goles y seis asistencias en once partidos.

Lo cierto es que Dembélé ha aparecido cuando ya nadie lo esperaba. No hace tanto que para muchos era un futbolista en retroceso, lastrado muchas veces por sus lesiones, y ya a la sombra de estrellas emergentes como Mbappé, Haaland o el propio Vinicius. Su etapa en el Barça fue una carrera de obstáculos, entre sus problemas físicos y su adaptación, pero Xabi se negaba a perderlo pese que la mayor parte en Barcelona le daban por amortizado. No pudo hacer nada, se lo llevó Luis Enrique a París. Tras un primer año compartiendo ataque con Mbappé, la marcha de Kylian le abrió una puerta que para muchos estaba ya cerrada. Hoy tiene su recompensa.

Todos los ganadores en la historia del Balón de Oro

2025: Ousmane Dembelé (Francia)

2024: Rodri (España)

2023: Lionel Messi (Argentina)

2022: Karim Benzema (Francia)

2021: Lionel Messi (Argentina)

2020: No se entregó

2019: Lionel Messi (Argentina)

2018: Luka Modric (Croacia)

2017: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2016: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2015: Lionel Messi (Argentina)

2014: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2013: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2012: Lionel Messi (Argentina)

2011: Lionel Messi (Argentina)

2010: Lionel Messi (Argentina)

2009: Lionel Messi (Argentina)

2008: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2007: Kaká (Brasil)

2006: Fabio Cannavaro (Italia)

2005: Ronaldinho (Brasil)

2004: Andriy Shevchenko (Ucrania)

2003: Pavel Nedved (República Checa)

2002: Ronaldo (Brasil)

2001: Michael Owen (Inglaterra)

2000: Luis Figo (Portugal)

1999: Rivaldo (Brasil)

1998: Zinedine Zidane (Francia)

1997: Ronaldo (Brasil)

1996: Matthias Sammer (Alemania)

1995: George Weah (Liberia)

1994: Hristo Stoichkov (Bulgaria)

1993: Roberto Baggio (Italia)

1992: Marco Van Basten (Holanda)

1991: Jean-Pierre Papin (Francia)

1990: Lothar Matthaus (Alemania)

1989: Marco Van Basten (Holanda)

1988: Marco Van Basten (Holanda)

1987: Ruud Gullit (Holanda)

1986: Igor Belanov (Ucrania)

1985: Michel Platini (Francia)

1984: Michel Platini (Francia)

1983: Michel Platini (Francia)

1982: Paolo Rossi (Italia)

1981: Karl-Heinz Rummenigge (Alemania)

1980: Karl-Heinz Rummenigge (Alemania)

1979: Kevin Keegan (Inglaterra)

1978: Kevin Keegan (Inglaterra)

1977: Allan Simonsen (Dinamarca)

1976: Franz Beckenbauer (Alemania)

1975: Oleh Blojín (Ucrania)

1974: Johan Cruyff (Holanda)

1973: Johan Cruyff (Holanda)

1972: Franz Beckenbauer (Alemania)

1971: Johan Cruyff (Holanda)

1970: Gerd Muller (Alemania)

1969: Gianni Rivera (Italia)

1968: George Best (Irlanda del Norte)

1967: Flórián Albert (Hungría)

1966: Bobby Charlton (Inglaterra)

1965: Eusebio (Portugal)

1964: Denis Law (Escocia)

1963: Lev Yashin (Unión Soviética)

1962: Josef Masopust (República Checa)

1961: Omar Sívori (Argentina/Italia)

1960: Luis Suárez (España)

1959: Alfredo Di Stéfano (Argentina/España)

1958: Raymond Kopa (Francia)

1957: Alfredo Di Stéfano (Argentina/España)

1956: Stanley Matthews (Inglaterra)

Hender «Vivo» González

Con información de Marca