El Fiscal General Tarek William Saab repudió infamias y ataques imperiales expresadas por Pam Bondi contra el presidente Nicolás Maduro

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, repudió categóricamente la grotesca e infame maniobra del Gobierno de los Estados Unidos, que ha anunciado el aumento a 50 millones de dólares de una supuesta “recompensa” por la captura del presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros.

“Esta infamia constituye una violación flagrante del Derecho Internacional, un atentado contra nuestra soberanía y una grosera intromisión en los asuntos internos de un Estado soberano”, precisó Saab.

El Fiscal General refirió que «Estados Unidos insiste en recurrir a prácticas propias de regímenes coloniales universalmente rechazados desde hace siglos, utilizando su aparato judicial como instrumento de persecución política global: Esta acción se enmarca en una operación de guerra psicológica y propaganda, diseñada para complacer a factores extremistas de la ultraderecha venezolana y generar caos en medio de un contexto electoral y político donde han sido derrotados en el terreno democrático».

Añadió que «pretender vincular al jefe de Estado venezolano con estructuras criminales como el llamado ‘Tren de Aragua’ o el cártel de Sinaloa no solo es una calumnia infame, sino un intento desesperado de construir un expediente artificial que no resiste el menor análisis serio, técnico o jurídico”, expresó Saab.

“Frente a esa narrativa falsa y malintencionada, hay una verdad irrebatible: el Estado venezolano, bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, y en coordinación con los órganos del sistema de justicia, incluyendo el Ministerio Público, ha impulsado una política firme, sostenida y eficaz contra el crimen organizado, el narcotráfico y todas las formas de delincuencia transnacional”, afirmó.

“Quienes hoy lanzan acusaciones infundadas desde el extranjero, omiten deliberadamente estos avances, intentando presentar -sin lograrlo- a Venezuela como un Estado fallido, cuando en realidad hemos demostrado soberanía jurídica, eficiencia institucional y resultados concretos en defensa del orden público y la dignidad nacional”.

Finalizó destacando que es profundamente cínico que personas con un historial plagado de escándalos mediáticos pretendan convertir el Derecho Penal Internacional en un espectáculo político, manipulando conceptos jurídicos y abusando de plataformas oficiales para difundir falsedades.

Saab denunció esta nueva campaña como una operación programada e ilegítima que atenta contra el principio de no injerencia, la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en múltiples tratados internacionales suscritos por la propia nación estadounidense.

“Nuestra Patria no se doblega. Nuestra dignidad no está en venta. Y quienes pretendan desestabilizar nuestras instituciones democráticas y republicanas, encontrarán en este Ministerio Público una voz firme, constitucional y comprometida con la justicia, la verdad y La Paz”, concluyó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión