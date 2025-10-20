El Fiscal General de la República Tarek William Saab informa que fue aprehendido por el Ministerio Publico de Lara Octavio Almao

El Fiscal General de la República Tarek William Saab informa que fue aprehendido para ser imputado por el Ministerio Publico del Estado Lara, el ciudadano Octavio Almao, por el delito de Homicidio Intencional a Título de Dolo Eventual, dicho sujeto en la avenida Florencio Jiménez, de manera irresponsable e imprudente conducía su vehículo de transporte público, ocasionando un accidente de tránsito, dejando a una persona lesionada y una fallecida.

Los hechos ocurrieron en Barquisimeto en la avenida Florencio Jiménez la mañana del día lunes 13 de octubre del 2025 de la siguiente manera:

La mañana de este lunes, una buseta arrolló a una señora y se volcó tras el impacto, vistiendo de luto en el oeste de Barquisimeto, tras un trágico accidente de tránsito que cobró la vida de una madre de familia.

Difred Carolina Ibarra (37), habitante de Los Horcones, falleció de forma instantánea al ser impactada por una unidad de transporte colectivo (tipo Encava) en la Avenida Florencio Jiménez, a la altura del sector San Francisco.

«Es terrible. Ella vivía aquí en Los Horcones e iba a trabajar, estaba esperando la buseta. Pero el autobús venía demasiado rápido, con exceso de velocidad, y además le falló algo, un desperfecto mecánico. La atropelló y la mató. Ahora esos cuatro hijos se quedaron sin su madre,» relató con dolor un vecino del sector.

Según el reporte preliminar, la mujer se encontraba esperando transporte para dirigirse a su trabajo cuando la buseta presuntamente circulando con exceso de velocidad y con una posible falla mecánica, perdió el control. Antes de volcarse en la vía, la unidad arrolló a Ibarra, quien intentaba pasar la «escalera» o pasarela cercana a la parada del Transbarca.

Lamentablemente, los esfuerzos por socorrerla fueron inútiles, pues Difred, madre de cuatro hijos, perdió la vida en el lugar del suceso.

