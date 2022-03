El Ferrari F300 de Michael Schumacher se pone en venta

Se trata del modelo con el que el alemán perdió el Mundial de F1 de 1998, en Suzuka, frente a Mika Hakkinen. Su valor ronda los 4,4 millones de euros.

Cualquier Ferrari de Fórmula 1 es especial, pero uno conducido por Schumacher le da más atractivo a un monoplaza icónico que ahora, busca nuevo dueño. El F300 con el que el alemán perdió el Mundial de 1998 frente a Mika Hakkinen en Suzuka, se ha puesto en venta en duPont Registry con un impresionante historial de carreras que va más allá de la última cita que dejó en ese momento al Kaiser sin su tercer campeonato.

Antes de llegar a Japón, este Ferrari V10 que desarrollaba alrededor de 800 caballos, estableció con el alemán al volante la pole en el GP de Luxemburgo (que se celebraba Nurburgring), para terminar viendo la bandera a cuadros en la segunda posición y afrontar la última cita de ese curso a solo cuatro puntos de Hakkinen en la pugna por el título.

En Suzuka se repitió la pole de Nurburgring y cuando todo parecía venirle de cara a Schumacher, ni siquiera tuvo que apagarse el semáforo para que llegasen los problemas. Al alemán se le caló el monoplaza en la vuelta de formación, tuvo que remontar desde el fondo de la parrilla y tras abrirse paso en medio del pelotón, se encontró con los restos de una colisión anterior que provocaron un pinchazo en su neumático trasero derecho que terminó en abandono.

El Kaiser supo aceptar la derrota y sacó su lado más deportivo: «Quiero felicitar a Mika Hakkinen y a su equipo. Han rendido mejor durante toda la temporada y se merecen el título. No perdimos este campeonato en Suzuka, sino en las primeras citas de la temporada». Y después valoró un final que no le dejó «demasiado decepcionado, porque creo que el equipo puede estar orgulloso de lo que hemos conseguido esta temporada», junto a un monoplaza icónico del que no han trascendido detalles de su estado actual.

El único detalle que se ha desvelado hasta ahora es el valor actual del F300. De partida, su precio está marcado en 4,9 millones de dólares que, al cambio, equivaldrían a unos 4,4 millones de euros.

