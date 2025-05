El FC Barcelona, cada vez más cerca del título de LaLiga de España: Mazazo al Real Madrid en el Clásico 4-3

El Barça cierra LaLiga de España y una era.

El equipo azulgrana vuelve a levantar un 0-2 y se asegura el campeonato tras meterle cuatro goles a un Madrid irreconocible en 26′. Hat-trick amargo de Mbappé, ahora pichichi.

Se acabó. El Barça ganará esta Liga con absoluto merecimiento y el Madrid cerrará el curso en blanco de títulos mayores salvo que el Mundial de Clubes, ese examen de recuperación urdido por la FIFA, le sirva para expiar pecados. Difícil si no cambia la actitud, imposible si no llegan refuerzos. El festival azulgrana dejó escrito en piedra que la plantilla del Madrid no necesita retoques, sin casi una refundación.

En pasajero quedó el disgusto del Barça en Milán y en crónicos, los defectos del Madrid a lo largo de una temporada venida a negro por las lesiones, las desatenciones y muchos momentos de pereza en el juego sin balón, ese mal necesario que tiene el fútbol. Las salidas en verano fueron un problema que no han podido resolver los goles de Mbappé, pichichi provisional e inconsolable. “Ganaremos si hacen lo que les pido”, proclamó el ya amortizado Ancelotti en la víspera. Ese manual se lo pasó el equipo por el arco de Montjuïc. El Barça fue fútbol y corazón. El Madrid, un puñado de lobos solitarios (Bellingham, Vinicius…) sin alma y sin plan que se bajaron del barco a las primeras de cambio. Por esa dejación de funciones Ancelotti tendrá un mal final y Xabi Alonso, un principio complicado.

No era partido de laboratorio y lo dejaron claro Flick y Ancelotti poniendo a lo último que funcionó: el Barça, con los que atacaron bien y defendieron mal en Milán, abrazado a las sensaciones más que al resultado; el Madrid, con Arda Güler, suficientemente vacunado de banquillo hasta que Ancelotti le vio inmunizado para el Clásico, el segundo de su corta carrera. Fracasó el turco, fracasaron todos.

De Mbappé a la remontada

Esa aparente normalidad se rompió pronto a causa de un accidente. Antes de que se supiera por dónde soplaba el viento, Cubarsí fue a interceptar un centro que no iba a ninguna parte y dejó a Mbappé frente a Szczesny. El polaco no se contuvo y levantó por los aires al francés. Penalti grosero transformado por el propio Mbappé. La locura de la final copera tenía una segunda parte en Montjuïc.

El Madrid, que había salido sin el hambre que se le exige a quien solo puede ganar o morir, tuvo pronto un segundo premio casi sin girar la ruleta, este sin error ajeno previo. Una arrancada de Vinicius acabó con un pase de exterior de este a Mbappé para que el francés facturara el segundo gol sin oposición. El comienzo soñado para un equipo que no difería de lo que ha sido durante el curso.

Y así siguió siendo en lo que vino después. A partir de ahí, el Barça, que de peores ha salido en este año de resurrección, jugó con el mismo convencimiento de los otros tres Clásicos y de San Siro. Liderado por Pedri, reconvertido en ironman, trató al Madrid como a cualquiera, le metió en su área, le levantó por las solapas y le hizo tres goles en un cuarto de hora.

El Barça se convirtió en un torbellino y el Madrid, en un pelele. Eric Garcia, en un córner, cabeceó a quemarropa un balón peinado por Ferran Torres: 1-2. Lamine, con el equipo de Ancelotti hundido en su área, empató con una rosca de izquierda: 2-2. Y Raphinha, que había recibido de Pedri tras un error exaequo de Ceballos y Mbappé, se plantó ante Courtois para confirmar la remontada: 3-2. Ocurrió en un suspiro. No solo fueron los goles, sino la sensación de superioridad absoluta de un Barça abrumador, por el centro y por las bandas. El Madrid, con el centro del campo más instruido posible, era incapaz de escapar de esa jaula. Esa custodia compartida de Ceballos y Arda Güler acabó siendo un abandono total al equipo. Antes del descanso, Raphinha remató al moribundo tras el enésimo error grave de Lucas Vázquez, uno de los que pagarán la factura este verano. Un póker azulgrana en 26′.

Vinicius y Bellingham

La segunda mitad solo encerraba una incógnita: si al Barça le valía con amarrar la Liga o pretendía darle un verdadero escarmiento al Madrid. Optó por lo primero. Ancelotti quitó a Güler y Ceballos, más por el que dirán, para meter a Modric y Brahim. Dos piezas no podían cerrar tanta vía de agua. Desde la lejanía contemplaba el desastre Mbappé, del que solo se puede decir que aprovechó todo lo que le llegó. Si hay que empezar la reconstrucción por algún sitio, conviene mirar al francés, ahora mismo muy por encima de un despistadísimo Vinicius y de un Bellingham irreconocible. Dio la impresión de que física y anímicamente ha bajado los brazos.

Lo cierto es que al Barça no le daban ya las piernas para alargar el festival. Mandó de manera más esporádica, Flick le dio minutos a Balde, Raphinha buscó el triplete (se le fue un gol a puerta vacía), mientras el Madrid seguía de oyente hasta que en un robo de Modric, suplente inexplicable visto lo visto, provocó otra contra blanca, con asistencia de Vinicius y gol de Mbappé, autor de un triplete inútil. Ese tanto y una oportunidad perdida por el canterano Víctor fueron los últimos puntitos de suspense en el partido y en esta Liga que virtualmente acabó en Montjuïc con un campeón irrefutable, cuyo ataque lo arregla todo, y otro saliente que necesita una reeducación absoluta. Será con otro maestro.

Cambios

Brahim Díaz (45′, Arda Güler), Luka Modric (45′, Dani Ceballos), Alejandro Balde (56′, Gerard Martín), Andreas Christensen (56′, Pau Cubarsí), Fermín López (76′, Dani Olmo), Héctor Fort (77′, Eric García), Endrick (83′, Lucas Vázquez), Víctor Muñoz (87′, Vinícius Júnior), Gavi (88′, Ferran Torres)

Goles

0-1, 4′: Kylian Mbappe, 0-2, 13′: Kylian Mbappe, 1-2, 18′: Eric Garcia, 2-2, 31′: Lamine Yamal, 3-2, 33′: Raphinha, 4-2, 44′: Raphinha, 4-3, 69′: Kylian Mbappe

Tarjetas

Arbitro: Alejandro José Hernández Hernández

Arbitro VAR: Juan Martínez Munuera, Diego Barbero Sevilla

Federico Valverde (28′,Amarilla), Aurelien Tchouameni (35′,Amarilla), Ronald Araújo (43′,Amarilla), Raúl Asencio (49′,Amarilla), Íñigo Martínez (53′,Amarilla), Fermín López (79′,Amarilla), Pedri (86′,Amarilla).

El Barça, casi se embolsa LaLiga

PT PJ PG PE PP 1BCN 82 35 26 4 5 2RMA 75 35 23 6 6 3ATM 70 35 20 10 5 4ATH 61 34 16 13 5 5VLL 61 35 17 10 8

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS