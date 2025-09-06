Las autoridades revelaron los detalles del caso de un abogado, identificado como Rafael Reyna, que se hizo pasar por un fiscal del Ministerio Público y, presuntamente, cometió extorsión en el estado Carabobo.

El falso fiscal: Un abogado se «cayó» con miles de dólares tras un allanamiento

Tarek William Saab, fiscal general, precisó que Reyna cometió los delitos junto a varios funcionarios del Ministerio Público. Está acusado de extorsión agravada, usurpación de funciones, uso de documento público falso y legitimación de capitales.

«Exigían grandes cantidades de dinero a sus víctimas, simulando dicho sujeto ser Fiscal del Ministerio Público», expuso. Asimismo, Reyna solicitaba dinero «a las partes del proceso con el objeto de ventilar casos ante fiscalías específicas».



«Coordinaba con funcionarios los trámites de solicitudes de entregas vehículos, objetos, inclusiones y exclusiones de personas en el Sistema Integrado de Información Policial, experticias, distribuciones, diligencias de investigación entre otros», acotó Saab.

CAPTURA DE REYNA

El Ministerio Público puso en marcha una investigación tras detectar varias irregularidades. Así pues, lograron la captura de Reyna y de varios funcionarios de la Fiscalía «ya imputados por corrupción en Carabobo».

«Cabe destacar que al momento de su aprehensión se le logró incautar la cantidad de 14.000 dólares y un vehículo este último perteneciente a un denunciante vinculado en una investigación», concluyó Saab.

El caso de Reyna no se trata de un hecho aislado. El propio fiscal Saab confirmó el miércoles que, hasta la fecha, 556 funcionarios del Ministerio Público han sido procesados. «Los juicios avanza con pronósticos de ejemplar condena».

Con información de Noticias Al Día