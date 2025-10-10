El expresidente de Colombia Ernesto Samper es «contradictorio» que Trump busque la paz en Gaza «mientras desata una guerra en el Caribe»

El exmandatario colombiano denunció que las operaciones militares de Estados Unidos,» además de injustificadas, violan el derecho internacional del mar y el debido proceso de las personas que han sido prácticamente masacradas».

El expresidente colombiano Ernesto Samper crítico al mandatario estadounidense Donald Trump, a quien señaló de contradictorio porque mientras busca detener «el genocidio de Israel en Gaza», a la vez, «desata una guerra en el Caribe» con su despliegue militar desproporcionado contra presuntas lanchas de narcotraficantes.

Mediante una publicación en Instagram, Samper expresó: «Resulta contradictorio que el presidente Trump busque la paz para detener el genocidio de Israel en Gaza, mientras desata una guerra en el Caribe con bombardeos desproporcionados y ejecuciones extrajudiciales contra supuestas embarcaciones vinculadas al narcotráfico».

Igualmente, cuestionó la estrategia del presidente norteamericano para combatir el tráfico de drogas, porque «todos sabemos que solo el 8 % del tráfico de drogas hacia Estados Unidos pasa por el Caribe, mientras que la mayoría lo hace por el Pacífico».

A la par, el exmandatario denunció violaciones al derecho internacional en los abordajes marítimos y la falta de garantías al debido proceso para las personas afectadas. «Estas operaciones militares, además de injustificadas, violan el derecho internacional del mar y el debido proceso de las personas que han sido prácticamente masacradas», indicó.

«Como latinoamericanos y caribeños debemos expresar la solidaridad con la comisión de congresistas estadounidenses que están exigiendo información sobre las circunstancias en las que se dieron estas acciones», declaró Samper.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión