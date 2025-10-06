El expresidente de Colombia Ernesto Samper califica ataques de EEUU. en el Caribe de «ilegales, cobardes e inhumanos»

El expresidente de Colombia indicó que se trata, en los términos del derecho internacional, de «verdaderas ejecuciones extrajudiciales -como los falsos positivos en Colombia- para amenazar la vida de humildes pescadores».

El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, calificó que los ataques de Estados Unidos en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, además de «ilegales», son «cobardes e inhumanos».

A través de la red social X, Samper indicó que se trata, en los términos del derecho internacional, de «verdaderas ejecuciones extrajudiciales -como los falsos positivos en Colombia- que asesinan posibles narcotraficantes y amenazan la vida y el sustento de humildes pescadores, como lo reconoció este domingo el propio presidente Trump».

«Estados Unidos ya no está gobernado por las leyes que lo hicieron respetable ante el mundo, sino por la voluntad de unos matones que buscan someter a la fuerza a sus enemigos», sentenció.

«Los ataques de la potente armada de los Estados Unidos, que tiene sitiado el Caribe venezolano, además de ilegales, son cobardes e inhumanos.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión