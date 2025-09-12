El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro condenado a 27 años de cárcel por liderar conspiración golpista en su país

Bolsonaro fue condenado por cinco delitos: intento de golpe de Estado, intento de abolición del Estado Democrático de Derecho, pertenencia a organización criminal, daño al patrimonio público y daño a bienes protegidos.
En un fallo histórico, la justicia brasileña condenó este jueves al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro a 27 años de cárcel por liderar una conspiración golpista tras su derrota electoral en 2022, con el fin de impedir la asunción del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Esta decisión sucede luego de que cuatro magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil votaran a favor de la condena. Los jueces consideraron que Bolsonaro intentó una ruptura democrática con ayuda de miembros de su Gobierno, órganos de inteligencia e integrantes de las Fuerzas Armadas.
En la lectura de condena el juez Alexandre de Moraes, quien lideró el proceso judicial, subrayó que Bolsonaro perseguía “la perpetuación en el poder de su grupo político, independientemente de las reglas democráticas y las reglas republicanas”.
El juez Cristiano Zanin también vota por condenar a Jair Bolsonaro y a sus siete aliados por el intento de golpe de Estado.
De esta forma, la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil concluye la votación con un resultado de 4 a 1 a favor de la condena de…
“Pretendía aniquilar los pilares esenciales del Estado Democrático de Derecho mediante violencia, grave amenaza y ataques sistemáticos al poder judicial, buscando el retorno de la dictadura a Brasil”, agregó.
La votación se dividió de la siguiente manera, a favor de la condena votaron los jueces Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin y Cármen Lúcia y en contra solo el magistrado Luiz Fux.
Específicamente, Moraes propuso la pena de 27 años y 3 meses para Bolsonaro por asociación delictiva armada, intento de abolición violenta del Estado de derecho, golpe de Estado, daños calificados y daño al patrimonio histórico.
Además, Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro y denunciante, recibió dos años de prisión en régimen semiabierto por su cooperación.
Su defensa pidió absolución, pero Moraes rechazó la solicitud y criticó propuestas de amnistía. “Rechazo el indulto judicial, porque no procede el indulto, tampoco la amnistía. Son clemencia constitucional. No procede el indulto presidencial, ni la amnistía del Congreso, ni el indulto judicial por delitos contra la democracia”, afirmó Moraes.
Un golpe de Estado no es inmediato, ni fortuito. Es un proceso. Bolsonaro y su círculo lo activaron en el 2021.
El general Walter Braga Netto, exjefe de Estado Mayor y exministro de Defensa, fue condenado a 26 años y 6 meses de prisión, según la propuesta de Moraes. Fux sugirió siete años, pero quedó en minoría.
Anderson Torres, exministro de Justicia, recibió 24 años de prisión, con el voto de Moraes respaldado por Dino, Zanin y Lúcia. El excomandante de la Marina Almir Garnier también fue sentenciado a 24 años por apoyar el intento de golpe, según la acusación.
Augusto Heleno, exministro de Seguridad Institucional, obtuvo 21 años de prisión, con su edad de 77 años considerada en la sentencia.
Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa, fue condenado a 19 años, tras una reducción propuesta por Dino, quien argumentó que Nogueira intentó frenar las acciones golpistas de Bolsonaro. Moraes había sugerido 20 años.
El STF destacó la gravedad de los delitos, que incluyeron actos de violencia y daños al patrimonio histórico, luego de que miles de seguidores de Bolsonaro invadieran los edificios del Gobierno, el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal durante el asalto del 8 de enero de 2023 en Brasilia.
Hender «Vivo» González
Con información de Telesur