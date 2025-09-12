El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro condenado a 27 años de cárcel por liderar conspiración golpista en su país

Bolsonaro fue condenado por cinco delitos: intento de golpe de Estado, intento de abolición del Estado Democrático de Derecho, pertenencia a organización criminal, daño al patrimonio público y daño a bienes protegidos.

En un fallo histórico, la justicia brasileña condenó este jueves al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro a 27 años de cárcel por liderar una conspiración golpista tras su derrota electoral en 2022, con el fin de impedir la asunción del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Esta decisión sucede luego de que cuatro magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil votaran a favor de la condena. Los jueces consideraron que Bolsonaro intentó una ruptura democrática con ayuda de miembros de su Gobierno, órganos de inteligencia e integrantes de las Fuerzas Armadas.

En la lectura de condena el juez Alexandre de Moraes, quien lideró el proceso judicial, subrayó que Bolsonaro perseguía “la perpetuación en el poder de su grupo político, independientemente de las reglas democráticas y las reglas republicanas”.