El exembajador James Story califica como una »fábula» las teorías de una invasión de EEUU. a Venezuela

»Hay muchas personas que piensan que esto es un enfrentamiento con Venezuela y yo no lo veo», declaró el exembajador de Estados Unidos.

El exembajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, calificó este lunes como una “fábula” las teorías que aseguran que el gobierno de Donald Trump planea invadir Venezuela, durante una entrevista concedida a NTN24.

En ese sentido, señaló que, a pesar de las operaciones militares estadounidenses en el mar Caribe, estas acciones “no son suficientes” para pisar suelo venezolano ni para una “extracción de autoridades venezolanas”. Agregó que los buques representan únicamente una demostración en la región de la “fuerza y capacidad” de Estados Unidos.»Es un mensaje de que estamos trabajando en la región y de que vamos a seguir buscando la manera de enfrentar todos los grupos de narcóticos (…) Por eso es que yo creo poco probable que esa sea una indicación de la hora final de una transición», expresó.

Con respecto al «despliegue» militar y sus resultados en el mar Caribe, aclaró que esto ha sido posible gracias a la Guardia Costera de Estados Unidos y a la colaboración de diversos países de la región.

»Puede ayudar en una parte con la incautación de droga en alta mar, porque tienen una capacidad con helicópteros, y también con sus radares y los buques mismos. Pero, realmente, las incautaciones grandes que estamos encontrando en este momento son de la Guardia Costera de los Estados Unidos, junto con los otros países como Ecuador, Panamá, Colombia, están trabajando en conjunto con ellos».

Descarta enfrentamiento entre ambas naciones

El exembajador también descartó un enfrentamiento entre ambas naciones. Según el Story, el mensaje de Trump con la presencia de buques en el Caribe es que está «preparado para enfrentar a las organizaciones que introducen drogas» a Estados Unidos.

»Hay muchas personas que piensan que esto es un enfrentamiento con Venezuela y yo no lo veo. Incluso, que los buques vengan acompañados de miles de marines no es sinónimo de que ocurra un operativo dentro del país», agregó.

»No es una fuerza suficiente para hacer algo(…) Con 2.200, hasta con 5.000 infanterías de marina, no se puede hacer una acción militar. Es un mensaje de que estamos trabajando en la región y de que vamos a seguir buscando la manera de enfrentar todos los grupos de narcóticos. Ese grupo de buques que está por llegar no es suficiente para una acción militar», insistió.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión