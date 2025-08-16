El exdirector del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca Juan González dijo que no hay pruebas creíbles de que Maduro dirija el Tren de Aragua

El exfuncionario de la administración Biden advirtió que, aunque las agencias de inteligencia reconocen la peligrosidad de la banda, algunas narrativas públicas exageran su alcance y lo utilizan con fines políticos.

Este viernes, en una entrevista exclusiva para Guacamaya, el exdirector senior para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Juan González, quien ejerció funciones durante el gobierno de Joe Biden, dijo que no hay pruebas creíbles que vinculen al presidente Nicolás Maduro con el Tren de Aragua.

González aseguró que no hay evidencia de que Maduro controle las operaciones del grupo criminal. «No hay pruebas creíbles de que Nicolás Maduro dirija el Tren de Aragua», destacó.

«El Tren de Aragua es real: nació como una megabanda en la cárcel de Tocorón, Venezuela, y hoy opera en varios países de la región, dedicada a extorsión, trata de personas, narcotráfico y otros delitos violentos. Ha expandido células a Colombia, Perú, Chile y otros países; en EEUU hay arrestos y procesos judiciales, pero no pruebas de operaciones coordinadas a gran escala», comentó.

El exfuncionario de la administración Biden advirtió que, aunque las agencias de inteligencia reconocen la peligrosidad de la banda, algunas narrativas públicas exageran su alcance y lo utilizan con fines políticos, como criminalizar a migrantes venezolanos, invocar la Ley de Enemigos Extranjeros y justificar su deportación a países como El Salvador.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión