El excapitán de la Vinotinto Juan Arango reaparece este sábado con el Miami Sun

Jonathan Rosas es el CEO y entrenador del Miami Sun, hijo futbolístico del San Agustín del Paraíso, ha tenido una vida rodeada de fútbol como futbolista estuvo en las filas Italchacao, Marítimo, Galicia entre otros equipos. Además, es un Vinotinto de pura cepa que compartió su formación en la selección junto a Juan Arango, Renny Vega y Miguel Mea Vitali. Ahora vuelve a reencontrarse con Juan, haciendo lo que más les apasiona: jugar al fútbol.

P. ¿Cuándo llega la idea de traer a Juan Arango?

R.Tenemos una relación de más de 25 años. Él junto a José Manuel Rey tienen un programa de técnicos que se llama “Tresdieciocho”. Ellos hacen vida en Soccer Planet, donde tenemos la academia. Y siempre ahí hemos hablado del equipo, él ve los partidos por internet, el año pasado llegamos a la final y nos vio.

P. ¿Cómo se dio?

R. Bueno, él está todavía en condiciones de jugar. Está entero, entrenando. Nunca tuvo una vida desordenada y yo pensé: ‘bueno, voy a hacerle la propuesta a Juan a ver cómo lo asimila’ e inmediatamente me dijo que sí. Él estaba 100% disponible para jugar, pero más importante era que le gustaba cómo jugaba el equipo.

P. Pero fue volando porque él estaba en Dubái celebrando su cumpleaños 42 y después aparece en Florida ya vestido de corto y jugando.

R. La pasión. La pasión hace volver. Cada quien tiene la suya, pero la pasión es la que mueve. Mucha gente pensará que Juan está aquí ganando dinero o algo así, pero nada que ver. Su deseo de jugar fue lo que lo trajo. Él sabe que aquí hay jugadores muy buenos y de recorrido. Por ejemplo, en el equipo de la Juventus, que juega en nuestra división esta, Amauri (exjugador de la Juventus). Entonces, es una cuestión de futbolistas de élite. Ve todos estos jugadores que se mantienen y él se animó; para nosotros es un orgullo que el mejor jugador de nuestra historia este hoy con la camisa del Miami Sun.

Juan ya debutó este domingo con la camiseta de Miami Sun / Cortesía: Miami Sun

P. Un referente que da una jerarquía enorme al club y que ayudará sin duda a los más jóvenes a motivarse por el campeonato.

R. Claro, tenemos al referente más grande de la historia de nuestro país: Juan Arango. Buscábamos un ejemplo a seguir. Juan tiene estatuas en Alemania, los goles a los galácticos, al Barcelona. Es más, después de Samuel Eto’o, es uno de los jugadores más importantes del Mallorca. Entonces, esas cosas es las que necesitamos para que los jóvenes respiren esa mística, vean a ese ícono y que se ilusionen. Tener a ese referente para nosotros es darles más herramientas de vida.

P. Y es que Juan es un ejemplo en todos los sentidos. Fue ese futbolista modélico y muy profesional en su carrera: sin polémica, sin shows. Él era fútbol y disciplina. ¿Eso es lo que buscas inculcar en los jóvenes con su llegada?

R. Él lo tenía muy claro. Te lo digo yo que lo conozco desde hace más de 20 años. En el 98, fuimos al primer módulo con la selección nacional a Mar de Plata junto a Renny Vega, Miguel Mea Vitali, Ricardo David… Una generación muy buena, pero a pesar de eso no pasamos de la segunda ronda (risas). Fue la base que luego dio muchas alegrías. Después, muchos hicieron sus carreras fuera. Y Juan desde los 17, además de sus condiciones naturales, era un fuera de serie. Su enfoque fue total: nunca metido en una polémica, en una salida o en una rumba. Su objetivo era ser futbolista y sus 17 años de carrera hablan por él. Queremos que Juan también transmita esos valores a los chamos.

P. Aunque, más allá de eso tendrás un jugador de jerarquía para esos playoffs que vienen. Y sabes que con Juan cualquier balón parado es medio gol.

R. Total, total. De hecho, tenemos un grupo de futbolistas de toda la vida y les decía: ‘con Juan, en la época de la selección, teníamos esa sensación de que así la Vinotinto no estuviese jugando bien en cualquier momento había una resolución. Y así lo vemos acá. Porque el domingo cuando debutó, las dos que tuvo dejó a los extremos mano a mano. Un futbolista total y que ahora lo estaremos disfrutando con la camiseta del Miami Sun.

Juan Arango previo a un tiro libre en Eliminatorias / Foto: Archivo Meridiano

P. Es un futbolista distinto de los que hace falta. De hecho, en estas eliminatorias la Vinotinto dio la sensación de que faltaba ese jugador resolutivo cuando todo falla.

R. También lo sentí. Yo soy de los que cree que hoy, con todos estos jóvenes que son muy talentosos, ninguno se le acerca y esa es la verdad. Yo lo digo y es comentario de viejo, pero desde mi óptica es así. Todos estos muchachos tienen nivel, juegan en Europa, pero ese futbolista diferente que tú sabías que Arango en cualquier momento podía hacer algo: un pase gol a Salomón o venía un tiro libre. Ese jugador no está. Él era una carta bajo la manga que podía resolver un partido.

P. Un as bajo la manga que ahora tendrá el Miami Sun, ¿no?

R. Sí, aquí le vamos a sacar provecho.

P. ¿Hasta cuándo le sacarás provecho? ¿Cómo es su contrato?

El contrato es por el torneo. El torneo dura, bueno, ya está a medio camino, pero sería un semestre. Así que lo que va a jugar Juan es lo que resta de temporada. Hasta el último partido.

P. Pero si él se siente bien y quiere seguir, ¿vendría una renovación?

R. Claro, claro como él lo sienta. Si tiene todavía el hambre de seguir para nosotros será siempre bienvenido.

P. Mañana el Miami Sun juega contra el Omega, ¿jugará Arango?

R. Claro que va a jugar.

Juan Arango ha cumplido 42 años / Foto: Archivo Meridiano

Conoce al Miami Sunde la mano de Jonathan.

P. El Miami Sun fue para ti casi como comenzar desde cero al salir de Venezuela para Estados Unidos.

R. Sí. Así lo tomé yo, pero no importa el nivel donde se haga: escuelita, fútbol base o profesional. Uno siempre debe actuar como profesional. Así determinamos que con nuestro staff de trabajo podíamos tener un club de fútbol en Estados Unidos y bueno ya tenemos seis años formando jugadores, compitiendo. Pero de esa pasión salió la creación del Miami Sun, un club de 4ª división que ya cuenta con todas las categorías. Desde las inferiores hasta el primer equipo. Ese trabajo en Venezuela a nivel profesional nos dio la necesidad de competir. Competimos y ahora estamos en este punto.

P. Una institución que no olvida sus raíces en el colegio San Agustín del Paraíso.

R. Yo siento que eso nos diferencia como institución. Nosotros queremos guiar a estos jóvenes futbolistas para ser profesionales, pero siempre entendiendo una cosa: El sistema norteamericano te pide otras cosas, aquí el tema académico es fundamental. El futbolista que llega acá a veces no lo entiende.

P. Como por ejemplo…

R. Bueno, nuestro arquero del primer equipo es Héctor Berrios, era el segundo arquero del Deportivo Táchira. Él llega aquí con la mentalidad de jugador profesional: vengo a jugar, a entrenar, a trabajar. Y por supuesto, nosotros le guiamos y le dijimos: ‘Si quieres jugar en la MLS, tú debes ir a la Universidad’. Porque esa es la forma en que se hace aquí. Porque en los drafts que ellos hacen para captar jugadores para la MLS toman mucho en cuenta la formación y su progreso en juveniles.

P. Justamente, quizá los que falta aquí en Venezuela una formación de juveniles con mayor jerarquización sin adelantar procesos, justo lo que se está haciendo ahora con Pékerman.

R. Totalmente de acuerdo. Siempre queda ese vacío, porque un jugador desde los 17 a 21 años aún está en formación y hay un salto. Por eso este torneo de reservas que están haciendo me encanta. Porque uno sabe que, a veces, los procesos de formación son tardíos. Porque pocos jugadores realmente explotan en esa etapa. Antes se decía que un jugador que tenía 18 años y no estaba en el primer equipo ya no tenía vida. Sabemos que no es así, pues hay vacíos de desarrollo.

P. Un desarrollo que en el Miami Sun se comparte con una frase de Johan Cruyff que has compartido y que tienes incluso en tu perfil: “En el fútbol no es lo mismo entrenar que enseñar. Hay buenos entrenadores, pero pocos educadores”. ¿Esa es la filosofía de Miami Sun?

Jonathan Rosas (segundo desde la derecha) con el cuerpo técnico del Miami Sun / Cortesía: Miami Sun

Sí, nosotros somos así. Te respondo con otra frase de César Menotti: “el que solo de fútbol sabe. Ni sabe de fútbol”. El fútbol no es solo fútbol. Es educación, principios, valores, es el ser buena persona, buen compañero. Entender que la carrera te puede llevar a muchos sitios.

P. Y ahora esa formación de juveniles los ha llevado a tener un equipo competitivo que marcha segundo en la United Premier League Soccer, ¿cómo es tu modelo de juego?

Sí, de hecho, como te dije este sábado tenemos un partido importante. Se acercan ya los playoffs. El Miami Sun tiene matices del fútbol que a mí me gusta. Fundamental que el futbolista tenga buen pie. Desde la década de los 90 el fútbol ha cambiado, todo es muy diferente. Se busca más velocidad, toma de decisiones rápidas, presionar en campo rival los 90 minutos. Entonces, nuestro modelo es ese: tratar bien el balón y buscar tener un buen equilibrio. Defenderse bien. Sobre todo, defenderse con la pelota en campo rival, sostener el balón y recuperarla rápidamente. Esa es nuestra propuesta. Una propuesta que busca siempre llevarse el campeonato.

