«El estrés está matando a las personas»: Revela médico Holístico larense

En un mundo donde la prisa y la incertidumbre parecen ser la norma, cada vez más barquisimetanos se ven atrapados en un ciclo de dependencia de fármacos para encontrar el tan anhelado sueño. ¿Por qué esta creciente necesidad de una pastillita antes de cerrar los ojos? Para desentrañar esta compleja realidad, Noticias Barquisimeto conversó en exclusiva con el médico Holístico-Naturista Antonio Castro, quien nos ofrece una perspectiva refrescante y profundamente arraigada en el poder de lo natural.

El doctor Castro es enfático al señalar una verdad que, aunque quizás incómoda, resuena con muchos de nosotros: “La enfermedad que está matando a las personas es el estrés y los problemas emocionales.” Según su visión, esta epidemia silenciosa es la raíz de la dificultad para conciliar el sueño y, en consecuencia, de la dependencia a los fármacos. No es casualidad que en nuestro día a día, entre los problemas económicos, la situación del país y el ajetreo diario, nos veamos envueltos en un espiral de preocupaciones que no nos dejan en paz, ni siquiera al intentar descansar.

¿Pastillas para dormir? Un camino que podría traer más problemas

El médico no condena el uso de fármacos en situaciones de emergencia. “Puede tomarlos en momentos de emergencia, estamos de acuerdo que lo puedo usar,” explica. Sin embargo, su advertencia es clara: la dependencia a largo plazo puede ser contraproducente y, paradójicamente, generar más problemas de salud. La farmacia no debería ser nuestra primera parada cuando la mente no logra desconectarse.

Entonces, ¿cuál es la solución para esta «enfermedad del siglo XXI» que nos roba el sueño? El Dr. Castro nos invita a una profunda reflexión y a un retorno a nuestras raíces más simples. “Lo más importante es que volvamos de nuevo a lo natural, volvamos a fluir, ser más cercanos a Dios.” No se trata solo de un enfoque espiritual, aunque sin duda lo abarca. Para él, es una forma de reconectarnos con nuestra esencia, de encontrar esa paz interior que el ritmo frenético de la vida moderna nos ha arrebatado.

Médico Holístico-Naturista Antonio Castro

El arte olvidado de respirar y el poder de lo simple

Una de las observaciones más llamativas del Dr. Castro es la que parecería la más obvia, pero que hemos descuidado por completo: “La gente se ha olvidado de respirar.” ¡Sí, respirar! Ese acto involuntario y vital que hacemos miles de veces al día, pero que pocas veces hacemos de forma consciente y profunda. Y a esto se le suman hábitos que atentan directamente contra nuestro bienestar: “no están durmiendo a la hora, están comiendo comida chatarra que les perjudica.”

Cuando le preguntamos al doctor Castro por consejos prácticos para dormir mejor, sus recomendaciones son tan sencillas como efectivas, y cualquiera en Barquisimeto podría aplicarlas sin mayor dificultad:

Comer temprano: “Las personas están comiendo casi a las nueve, diez de la noche y no hacen la digestión y claro, van a dormir mal. ” La digestión pesada antes de acostarse es un enemigo declarado del buen dormir.

” La digestión pesada antes de acostarse es un enemigo declarado del buen dormir. Respiración consciente: Dedicar unos minutos al día a respirar profundamente, a llenar los pulmones de aire y liberar las tensiones.

Dedicar unos minutos al día a respirar profundamente, a llenar los pulmones de aire y liberar las tensiones. Caminar: “Hacer caminatas y así cuando llegue la tarde va a estar relajado y eso le ayuda a dormir.” El ejercicio suave al aire libre es un relajante natural.

El ejercicio suave al aire libre es un relajante natural. Vivir la vida con gratitud: Y quizás la más poderosa de todas: “Vivir la vida más feliz, vivir la vida más gozoso, darle gracias a Dios por todas las cosas para no enrollarse mucho en todos los problemas que existen en nuestro pueblo.”

En un Barquisimeto que lidia con sus propios desafíos, las palabras del Dr. Castro resuenan con una verdad innegable. El estrés es un peso pesado, pero la llave para aligerarlo podría estar en nuestras propias manos, en un retorno consciente a lo natural, a la gratitud y a la simplicidad de vivir.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto