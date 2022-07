¡El Español Carlos Sainz de Ferrari gana su primer GP de F1 en Silverstone!

El piloto madrileño se impuso en una carrera loca, ayudado por un ‘Safety Car’ final que le fue como anillo al dedo cuando parecía que lo tenía todo perdido.

La anterior victoria española fue hace 9 años, de un Fernando Alonso que este domingo estuvo cerca del podio, terminando 5º tras Pérez (2º) Hamilton (3º) y Leclerc (4º).

Tenía que llegar así. Con todo lo que ha tenido que trabajar para que llegara este día, el destino quiso que Carlos Sainz lograra su primer triunfo en la F1 en el GP de Gran Bretaña tras una carrera increíble, absolutamente loca, llena de giros de guion que el piloto madrileño jamás olvidará. Carlos es ganador de un Gran Premio de Fórmula 1. Histórico. El segundo español en conseguirlo, 9 años después de que Fernando Alonso lograra la que hasta hoy era la última victoria de un español en la F1 (GP de España de 2013). También con Ferrari, el dorsal ‘55’ logró un día después de su primera pole, un triunfo increíble porque parecía absolutamente perdido cuando habían pasado tres cuartos de carrera.

Carlos Sainz había tenido que dejar pasar a Leclerc porque el monegasco tenía más ritmo y debía defenderse de un Lewis Hamilton renacido que estaba acercándose como en sus mejores días. Tras una intensa conversación por radio en Ferrari, Charles obtenía lo que quería y empezaba a tirar en primera posición. Lewis marcaba la vuelta rápida y se colocaba a dos segundos de Sainz. La carrera parecía perdida para el español después de un inicio en el que pasó absolutamente de todo.

En la salida inicial, Verstappen pasó a Sainz aprovechando que salía con el neumático blando y Carlos con el medio. Pero un tremendo accidente de Zhou tras un toque entre Russell y Gasly detenía la carrera por bandera roja. El piloto chino no sufrió lesiones gracias al ‘Halo’ y una hora después la carrera se reanudaba con Sainz en primera posición porque tan solo había transcurrido una curva. Esa bandera roja le daba a Carlos una segunda oportunidad. Esta vez, ambos arrancaban con la goma media y Carlos no lo desaprovechó, defendiendo muy bien, con mucha contundencia, su posición ante el actual campeón.

Sin embargo, Verstappen le adelantaba aprovechando un error de Sainz, que se iba largo. Aunque el neerlandés acabaría quedándose fuera de cualquier lucha por un problema en su coche.

Ahí empezaba una nueva carrera. Leclerc venía con mejor ritmo y presionaba al equipo por radio. Y el equipo presionaba a Sainz. El español optó por parar primero cuando lideraba y así Charles tendría camino libre para tirar, pero el monegasco tirando del grupo no pudo mostrar esa velocidad. Hamilton se acercaba peligrosamente y Charles terminó entrando, saliendo por detrás de Sainz. Y tras una mala parada de Hamilton posterior, Carlos volvía a liderar por delante de Leclerc y Hamilton. De nuevo, llegaba la presión de Charles por radio ante el mejor ritmo de Leclerc. Sainz dejaba pasara su compañero y parecía descolgarse. Hamilton ya estaba alcanzándole. Pero todo cambió de un instante a otro. La magia de la Fórmula 1.

«¡Stop invent!»

Un problema en el coche de Esteban Ocon originaba un ‘Safety Car’ en la vuelta 39. Leclerc, al liderar, no sabía qué harían sus rivales. Sainz tenía la sartén por el mango y se metía en boxes parta defenderse de Hamilton, que haría lo mismo, y para atacar a Charles. Y en la resalida final, el español no dudó ni un solo instante. En Ferrari le decían que dejara espacio con Charles de «10 coches». Pero a Carlos nadie se le iba a subir a las barbas. Pegó un golpe sobre la mesa. «¡Parad de inventar!», exclamó. Los puso firmes a todos y le dijo al equipo que eso solo les perjudicaría, porque Hamilton estaba justo detrás con la caña a punto. «Será mucho más rápido que Charles», decía, consciente de que él llevaba gomas frescas blandas y Leclerc llevaba una goma dura de 15 giros. Debía atacar a Charles por mucho que el equipo le dijera que se alejara. Y fue a por ello.

Ataque final

Se pegó en la resalida y pasó a Charles a la primera que tuvo. A partir de ahí, una batalla espectacular entre Pérez, Hamilton y Leclerc le dio más alas a un Carlos que se dirigió con buen ritmo hacia su primer triunfo.

Fue increíble. Una carrera con muchas lecciones. La primera fue que nunca hay que rendirse y que hay que pelear hasta el final. La segunda, que con talento, trabajo y constancia, todo acaba llegando. Carlos peleó muchísimo, ante viento y marea en un inicio de campaña complicado para adaptarse a un coche con el que no se sentía cómodo mientras su compañero peleaba todos los fines de semana por poles y triunfos. No se hundió pese a que parte de la prensa italiana viera a Leclerc como líder y le acusara de quitarle el triunfo a Charles con su ‘no’ a la estrategia del equipo en Mónaco. Aquella fue una buena demostración de carácter y raza y esa victoria se le escapó por culpa de un doblado. Le faltaba ganar. Ahora, aquellos que le reprochaban no ser un ‘killer‘, deberán cambiar de discurso. Hoy estaba en el área, listo para rematar tras la aparición del ‘Safety Car’, y la metió por la escuadra.

Alonso, 5º

Pérez fue 2º, Hamilton 3º y Leclerc fue 4º tras una magnífica batalla final de la que Fernando Alonso (5º) estuvo a punto de beneficiarse para rozar el podio. El ovetense completó una gran carrera sin errores, con muy buen ritmo y aprovechó sus oportunidades para volver a maximizar su resultado. El español estuvo avispado en el último ‘Safety Car’, que aprovechó a la perfección para parar y quitarle una posición a Norris, que fue 6º.

