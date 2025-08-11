El equipo de natación de Venezuela sumó plata en 4×100 libre masculino de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Los criollos siguen sumando preseas en los Juegos de Asunción 2025.

El equipo venezolano conformado por los hermanos Pérez, Emil y Dennis, Jorge Otaiza y Manuel Díaz fueron de menos a más para después de tocar como séptimo en los primeros 50 metros a tocar segundos en el toque final luego de una veloz carrera donde lograron un tiempo de 3:20.38, bajando en 3 segundos lo logrado en la jornada clasificatoria.

Dennis Pérez comenzó la competencia al saltar al agua de primero y comentó que “Fueron muy fuertes, yo sabia que iba a hacer mi trabajo y mis compañeros me iban a respaldar, las expectativas eran altas y pudimos cumplirlas”, declaró el menor de los Pérez.

A su vez el segundo en saltar al agua fue Jorge Otaiza quien venia de participar en el mundial de deportes acuáticos en Singapur, “Efectivamente mantuvimos la misma estrategia de la clasificación, por eso mismo atacamos, mejoramos nuestro tiempo y pudimos llevarnos la presea de plata para Venezuela, muy reñida la competencia y que viva Venezuela”, así lo puntualizó Otaiza.

El tercer relevo encaminó esa medalla plateada, en las brazadas de Manuel Díaz que se mostró satisfecho y complacido luego de haber nadado en la manera que lo hizo, “De mi parte fue una carrera reñida, venia de mi participación individual y tuve que recuperar rápido, las expectativas del relevo estaban altas, se sentía que éramos Venezuela”, esto lo comentó Diaz luego de haber logrado un remate vital para obtener el metal plateado.

Para ponerle más velocidad a la competencia, Emil Pérez saltó al agua en la última piscina, “Aquí estamos como una familia, como un equipo, somos fuertes, desde el primer día comenzamos a practicar, las salidas, cada detalle, cuando damos el corazón sucede esto”, puntualizó el mayor de los Pérez que hace vida en el deporte universitario en los Estados Unidos.

Resto de la actuación criolla

Paola Azzato participó en la final B de los 400 mts libre quedando en el tercer lugar gracias a un registro de 4:28.98, mientras que en la final A, la que entregaba medallas, Maria Yegres comenzó fuerte, pero no pudo sostener el ritmo y cayó hasta la 5ta posición con un tiempo de 4:16.46.

En la final B de los 400 mts libre, pero masculino, Sergio Ybarra tocó segundo luego de nadar en 4:04.74 y si compañero Raúl Briceño, que estaba en la final por las medallas, se tuvo que conformar con el 5to lugar luego de completar un tiempo de 3:58.91.

Marielys Martínez fue segunda en la final B de los 100 mts pecho tras detener el reloj en 1:12.31 y Javier Colmenares, también en la final B del mismo estilo, pero masculina, fue tercero al nadar en 1:03.96.

Para los 200 mts pecho en la final A femenina, Mónica Leydar quedó en cuarto lugar con reloj de 2:13.98 y Cesar Paredes, en la misma distancia, pero en estilo mariposa, fue cuarto gracia a 5:05.60. También participaron Manuel Díaz y el equipo femenino en los 4 x 100 mts libre.

Lunes de buscar más preseas en la piscina del Comité Olímpico Paraguayo

María Yegres y Paola Azzato en 200 mts libre femenino y Dennis Pérez en el masculino, relevo 4 x 100 libre mixto, conformado por Yegres, Marielys Martínez, Mónica Leydar y los hermanos Pérez.

Venezuela finalizó su primer día de competencia y segundo de actividades con 4 preseas, 1 de oro ganada en la esgrima por Victoria Guerrero, 2 de plata, Audreys Pacheco en el Judo y el relevo masculino en la natación 4 x 100 y un metal broncíneo ganado por Leomaris Ruíz, también en el judo.Al finalizar el día Venezuela está en el 7mo puesto del medallero que lidera Brasil con 21 medallas en total.Moisés Colmenares

