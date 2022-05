El entrenador de Chyno Miranda asegura que la enfermedad es incurable

Durante una reciente entrevista con los animadores de Chisme No Like, el entrenador personal del cantante venezolano Chyno Miranda, Juan Cortés reveló nuevos detalles sobre el cantante que no alentaron muchas esperanzas. Desde que el intérprete desapareció de la vida pública hace varios meses, han surgido todo tipo de rumores sobre las secuelas que ha sufrido debido a la enfermedad del COVID-19.

Hasta el momento ninguno de sus familiares se han pronunciado para hablar públicamente sobre Chyno, sin embargo, su ex esposa Natasha Araos aseguró que se encuentra bien y mejorando en otros aspectos de su vida.

Chyno sufrió como secuela del virus una neuropatía periférica, enfermedad que le provocó una grave pérdida de peso.

Leer También: En Panamá Marc Anthony sufre accidente antes de un concierto

«La última vez que lo vi fue en un apartamento dónde lo tenían aislado, eso fue en noviembre del año pasado» indicó el entrenador.

Juan comentó que posiblemente una de las razones por las cuáles Chyno se mantiene alejado de la vida publica actualmente es el estrés que le podría producir esto, pues estresarse se considera un factor perjudicial para la neuropatía periférica. Resaltó que esta enfermedad es incurable, sin embargo, puede convivir con ella con dietas sanas y diversos tratamientos.

«Ya la enfermedad es incurable, osea él no se va a curar de la neuropatía. Pero podría vivir con ella siempre y cuando estuviera bien tratada» señaló.