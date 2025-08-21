El encuentro de dos genios: Josué Benjamín y Luis David se abrazaron con el barro

Un abrazo de barro, arcilla, plastilina y sueños cumplidos. Eso fue lo que se vio en el taller del famoso artista plástico Josué Benjamín, conocido por sus increíbles creaciones en plastilina, cuando el talentoso niño barquisimetano Luis David llegó para un encuentro que había anhelado por mucho tiempo. Gracias a una iniciativa de Noticias Barquisimeto, estos dos genios se encontraron para compartir mucho más que su pasión por el arte: compartieron amistad, consejos y la magia de la creatividad.

​La historia de Luis David conmovió a Barquisimeto y a toda Venezuela. Desde su humilde casa en Barquisimeto, este joven artista transforma el barro en obras de arte, creando figuras que no solo capturan la esencia de personajes y animales, sino que también reflejan su inmenso talento y dedicación. Su historia, viralizada a través de nuestras redes sociales, llegó a oídos de Josué Benjamín, quien no dudó en abrirle las puertas de su propio mundo de plastilina.

​El viaje de Luis David a Valencia fue un momento de pura emoción. Al llegar al taller de Josué, el aire se llenó de expectación. Ambos artistas, uno ya consagrado y el otro con un futuro brillante por delante, se encontraron cara a cara. La formalidad desapareció rápidamente para dar paso a la camaradería. Josué le mostró a Luis David cada rincón de su taller, sus herramientas, sus creaciones, y le compartió trucos y secretos que ha aprendido a lo largo de su carrera.

​Pero el momento más memorable fue cuando se pusieron a trabajar juntos. Sentados en una mesa, con el barro y la plastilina como testigos, Josué y Luis David se enfrascaron en una sesión de creatividad. Las manos de ambos, acostumbradas a dar vida a la materia, trabajaron en armonía. Josué Benjamín, conocido por su habilidad para moldear personajes con gran detalle, elogió el estilo único de Luis David, un estilo que él mismo describió como «puro y lleno de corazón».

​La visita de Luis David no solo fue una oportunidad para aprender nuevas técnicas, sino también para sentirse valorado y motivado. Josué Benjamín le reafirmó que el talento no tiene límites ni necesita de grandes recursos, solo de pasión y perseverancia. Este encuentro se convierte en un símbolo de esperanza y de que los sueños, por más grandes que parezcan, se pueden alcanzar con el apoyo de la comunidad y la dedicación personal.

​Este evento fue un testimonio vivo de cómo el arte une a las personas. Para Noticias Barquisimeto, el encuentro de estos dos artistas, representa la posibilidad de construir puentes a través de la cultura y la creatividad. Sin duda, este abrazo de barro y plastilina será recordado como un hito inspirador para los jóvenes artistas de Venezuela.

