El efecto multiplicador en torno al gimnasio Bertha Carrero de Barquisimeto

La solidaridad y la suma de voluntades se afianzan cada día en el corazón del deporte larense, especialmente en el Gimnasio Bertha Carrero. Lo que inició como un gesto del Club Fundavol, ha generado un efecto dominó que beneficia directamente a una de las instalaciones más emblemáticas de la ciudad.

​Conocido como el «templo del voleibol» en el estado Lara, este gimnasio ha sido testigo del crecimiento y desarrollo de innumerables talentos. Sin embargo, como muchas infraestructuras deportivas, ha necesitado de un apoyo que va más allá de las instituciones. Y ese apoyo ha llegado de la mano de quienes más lo valoran: los clubes y atletas de la comunidad.

​Hace poco, la noble iniciativa de Fundavol de donar luminarias encendió una chispa. Otros clubes entendieron el mensaje y se sumaron a la causa. Así, los clubes T-40, Academia M&C y Máster Lara dieron un paso al frente y entregaron un lote adicional de luces y materiales esenciales. Estos insumos, recibidos por el coordinador del gimnasio, el profesor Jorge Canelón, en nombre de la presidenta de Fundela, profesora Mirian Jiménez, serán clave para mejorar la operatividad y las condiciones en las que entrenan y compiten cientos de deportistas.



​Este tipo de acciones demuestran que, más allá de los logros en la cancha, el verdadero espíritu deportivo reside en la colaboración.

El apoyo no solo se refleja en la donación de equipos, sino en el reconocimiento del valor de un espacio que ha forjado a generaciones de voleibolistas larenses. El Bertha Carrero, adscrito a Fundela, se consolida así no solo como un lugar para practicar deporte, sino como un punto de encuentro donde la comunidad deportiva se une para cuidar lo que es de todos.

​Esta cadena de favores es un recordatorio de que, cuando se trabaja en conjunto, se pueden lograr grandes cosas. Cada bombillo, cada pieza de material, es una muestra del compromiso y la pasión que la familia del voleibol larense siente por su deporte.

El Gimnasio Bertha Carrero no solo brilla por las luces que ahora tiene, sino por la solidaridad que lo ilumina desde dentro.

