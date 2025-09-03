El DT. de La Vinotinto Fernando ´Bocha´ Batista: «Vinimos a arruinar el ‘Messipalooza»

El seleccionador nacional Fernando «Bocha» Batista ofreció declaraciones previo a la doble fecha de Eliminatoria al Mundial 2026.

Con la creciente expectativa sobre el cotejo entre Venezuela y Argentina, válido por Eliminatorias Mundialistas, el mandamás de la selección de Venezuela se encuentra dispuesto a dar todo en Buenos Aires.

«Vengo a arruinarlo en el buen sentido. Nosotros nos estamos jugando la clasificación. En Maturín también se arman fiestas, pero nosotros venimos a jugar algo importante». Afirmó Batista para ESPN, sugiriendo su intención de frustrar el que sería el partido de despedida de Lionel Andrés Messi en Argentina al sacarle puntos a la Albiceleste.

Adicional a esto, el DT compartió sus apreciaciones para el Departamento de Comunicaciones de CONMEBOL: «Son partidos duros, difíciles los que vamos a enfrentar… Argentina se hizo muy fuerte estos últimos años de local y hasta de visitante. Para mí es la mejor selección del mundo» inició.

«Nosotros hoy tenemos posibilidades y venimos a jugar por algo…» afirmó, haciendo referencia a su posición actual en el 7mo lugar de la tabla y su probable clasificación al repechaje de la Copa del Mundo de 2026.

Al momento de dadas estas declaraciones, la Vinotinto ya concentra en Argentina y se prepara para el desarrollo del partido ante la selección de Lionel Scaloni el próximo jueves 4 de septiembre.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder