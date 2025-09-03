El DT. de La Vinotinto Fernando «Bocha» Batista no se guardará nada ante Argentina

El entrenador de La Vinotinto dio sus impresiones en la previa del choque frente a la albiceleste.

La Vinotinto enfrentará este jueves a la selección de Argentina en el último partido fuera de casa del combinado nacional por las eliminatorias al Mundial 2026.

Ya con casi todo listo para el pitazo inicial en el Monumental de Buenos Aires, Fernando “Bocha” Batista ofreció declaraciones previo al duelo.

“Sabemos que tenemos jugadores apercibidos, pero mañana vamos a salir con el mejor equipo que tengamos. No nos podemos dar el lujo de dejar un partido de lado para pensar en el segundo”, declaró Batista en rueda de prensa.

“Gracias a Dios, sacando a Telasco Segovia y José “Brujo” Martínez, tenemos a todos los jugadores en condiciones”, expresó Batista.

El seleccionador no le prestó mucha atención al condimento que tiene este duelo, que será el último oficial de Lionel Messi en suelo argentino.

“Nosotros estamos ajenos a eso, vinimos a hacer lo nuestro. Tenemos un partido en el que vamos a jugarnos la clasificación, todo lo demás será un contexto extrafutbolistico”, dijo.

Asimismo, Batista afirmó que tiene el equipo casi definido, solo que por costumbre esperará hasta último momento por si ocurre alguna eventualidad.

Venezuela y Argentina se medirán este jueves 4 de septiembre en el estadio Monumental de Buenos Aires a las 7:30 PM (hora Venezuela).

Hender «Vivo» González

Con información de Líder