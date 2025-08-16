El director de orquesta Larense Gustavo Dudamel será premiado por el Museo de Historia de Nueva York

El intelectual será galardonado el próximo 17 de septiembre, en The New York Historical, al director de orquesta se le entregará el Premio «Hacedores de Historia», otro que será homenajeado es el historiador ganador del Premio Pulitzer, Robert A. Caro.

Gustavo Dudamel será premiado por el Museo de Historia de Nueva York, el cual se le entregará el Premio «Hacedores de Historia». El criollo que será homenajeado formalmente en una gala el 17 de septiembre, el próximo año se convertirá en director musical y artístico de la Filarmónica de La Gran Manzana.

Junto a Dudamel otro que será homenajeado es el historiador ganador del Premio Pulitzer Robert A. Caro, quien fue nombrado el primer «Historiador Laureado de los Fundadores» por el Museo de Historia de Nueva York, el venerable museo y centro cultural donde se conservan los archivos de Caro y una sala de investigación lleva su nombre.

Caro, neoyorquino de toda la vida, visita ocasionalmente para firmar ejemplares de sus libros, incluido su clásico sobre el urbanista Robert Moses, The Power Broker, tema de una reciente exposición en el museo. Caro, de 89 años, también es conocido por su serie de biografías de Lyndon B. Johnson y actualmente está escribiendo el quinto y último volumen. No se ha anunciado una fecha de publicación.

«Honramos a Robert A. Caro y a Gustavo Dudamel por su virtuosismo al presentar la verdad de la voz humana: Robert A. Caro por sus imponentes biografías de Robert Moses y el presidente Lyndon B. Johnson, y su profundo análisis de sus roles en la América del siglo XX; y Gustavo Dudamel por su arte inspirador y por activar el poder de la música para lograr el cambio social», destaca la presidenta de la junta directiva del museo, la doctora Agnes Hsu-Tang, en un fragmento de un comunicado.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión