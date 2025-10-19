El diputado de la AN Luis Eduardo Martínez desde Roma: «Unidos todos en defensa de la soberanía y la paz»

El diputado a la AN acompañó a la alcaldesa Carmen Meléndez a reinaugurar el Parque Simón Bolívar en Montesacro.

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Luis Eduardo Martínez, reveló este sábado que en conjunto con otros diputados, acompañaron a la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez en la reinauguración del Parque Simón Bolívar.

Leer También: Entregan Iglesia remodelada donde reposan los restos del médico de los pobres y esculturas de JGH y MCR en plaza La Candelaria en Caracas

A través de su cuenta en la red social X, Martínez manifestó que el parque ubicado en el Montesacro, Italia, es un lugar sagrado donde El Libertador juró «no dar descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta romper las cadenas que nos oprimían por voluntad del poder español».

«Como ayer ¡Unidos todos en defensa de la soberanía nacional y la Paz!», finalizó su publicación.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión