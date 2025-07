“El dinero no vale más que la vida de mi papá”: Familia clama justicia

El dolor se ha instalado en el hogar de la familia Iglesias, y con él, una lucha incansable por la justicia. Jovanna Iglesias, con la voz entrecortada por las lágrimas, se acercó a la redacción de Noticias Barquisimeto para relatar la tragedia que le arrebató a su padre, Juan Iglesias, y clamar para que el responsable rinda cuentas ante la ley.

El pasado viernes 4 de julio, Juan Iglesias, un hombre querido y respetado en su comunidad, transitaba en su moto por la concurrida avenida Ribereña de Barquisimeto cuando fue impactado por un vehículo color plateado. Lo que siguió fue una escena desgarradora, el conductor, en lugar de auxiliarlo, se dio a la fuga, dejando a Juan malherido en el asfalto.

«No sabemos si esos primeros minutos en los que mi papá no recibió atención hubiesen sido clave para seguir viviendo», relató Jovanna con la angustia marcada en su rostro. Las lesiones de Juan fueron devastadoras: fractura en el cráneo, rostro y costillas. A pesar de los esfuerzos médicos al llegar al hospital, durante una tomografía, sufrió un paro cardíaco y falleció.

Un sospechoso «extraoficial» y el temor a la impunidad

La familia Iglesias vive ahora en la incertidumbre. El sábado 5 de julio, un hombre se entregó a las autoridades, pero su versión de los hechos deja más preguntas que respuestas. «Dijo que él había estado a esa hora por allí, pero que no había visto ni sentido nada, que no sabía si él había chocado a alguien», explicó Jovanna, revelando la inquietante declaración del presunto responsable.

El mayor temor de la familia es que la justicia no prevalezca, que el poder del dinero opaque la vida de su ser querido. «Tenemos temor que no se haga justicia con la muerte de mi papá porque nos dicen que esta persona tiene dinero, pero la verdad es que la vida de mi papá no tiene ningún precio», sentenció Jovanna. Su deseo es claro: «Quiero que me ayuden, que se haga justicia, que no quede impune. Yo sé que a mi papá nadie me lo va a devolver, pero yo lo único que puedo hacer por él es que la persona responsable pague como lo dice la ley, porque no le brindó ningún tipo de ayuda y se fue dejándolo ahí».

El caso de Juan Iglesias está ahora en manos de la Fiscalía 5 del estado Lara, pero la familia percibe algo preocupante en el proceso. Jovanna y su madre han intentado seguir de cerca cada paso, pero la información les llega a cuentagotas y de manera «extraoficial».

«Hoy nos reunimos con el Fiscal Superior y nos dijeron que hoy lo iban a reseñar, y cuando hablamos con la fiscal que lleva el caso nos dijo que aún no lo iban a presentar», explicó Jovanna. Esta contradicción ha encendido las alarmas en la familia. «Ese es el temor que tenemos, que las cosas no se estén haciendo como es debido. No entendemos qué es lo que está pasando y por qué hay esa pausa si todo está dado para que le hagan una presentación de ley que es oportuna y que ya lo amerita hacerlo de manera que comiencen los 45 días de la fase de investigación que es legal antes de la audiencia preliminar».

La angustia aumenta ante la incertidumbre sobre la situación del presunto culpable. Se rumora que está detenido en «La Aduana de la avenida Las Industrias», pero nadie les ha dado una confirmación oficial. «Tenemos temor en que no sea presentado, porque hoy la fiscal nos dijo que no será presentado ya ni hoy ni mañana, sino hasta que tenga todos los recaudos de la investigación», añadió Jovanna, reflejando la desesperación de no ver avances claros.

Ante este panorama, la madre de Jovanna, con la voz quebrada por el dolor y la impotencia, hizo un llamado directo al Fiscal General de la República. «Yo como madre, esposa y familiar del Comisario Iglesias le hago un llamado al Fiscal General, para que se aboque en esta situación, ya que requerimos que nos extienda la mano, que nos ayude, porque ya se ha vuelto un clamor público, todo el mundo conocía a esa persona». La familia exige certezas y acciones contundentes: «Aparte de eso, esta persona está presuntamente detenida, pero no estamos seguros de eso, entonces ¿qué nos dicen nosotros de que más adelante esto no va a volver a ocurrir? Queremos que las autoridades se avoquen a esto y nos ayuden».

El legado de Juan Iglesias y el clamor por empatía

Juan Iglesias era mucho más que una víctima de un accidente. Era, según sus seres queridos, «un buen esposo, padre, muy buen amigo, muy buen compañero, de equipo, trabajador, humano, de verdad, una persona que no tengo tantas palabras para describirlo». Jovanna enfatiza que su padre era un motorizado responsable, siempre usando casco y sin exceder la velocidad.

Al enviarle un mensaje al responsable de la tragedia, Jovanna no pudo contener sus emociones. «Tengo muchos sentimientos, me parece demasiado injusto que otra persona haya hecho que yo me quedara sin prácticamente el amor de mi vida, porque mi papá lo era todo para mí». A pesar del dolor, insiste en que no siente odio, solo un deseo profundo de que el responsable reflexione.

«Lo único que quisiera es que por favor se pusiera en mi posición», suplicó Jovanna. Ella comprende que nadie busca causar daño, pero la falta de empatía del responsable la desgarra. «También tiene que pensar que podría ser tu papá, tu abuelo, tú lo que sea, y no te importa aparecer más de 24 horas después cuando no sabes todo el dolor de esa familia y que simplemente porque tú tengas contacto o tenga algún tipo de recursos que quizás nosotros no podamos tener, entonces compres la vida de una persona que era excelente, excelente amigo, excelente hombre».

“No me parece justo que el dinero valga más que la vida de alguien, porque como repito no va a devolver a mi papá, pero tiene que pagar por lo que hizo, más que todo porque ni siquiera le brindó ayuda». La omisión de auxilio es un agravante que la familia no puede pasar por alto. «Si le hubiese brindado ayuda, quizá hubiera pensado que hizo lo que pudo, pero no, simplemente se fue, ni una llamada, nada, nada y aparece el otro día como si nada diciendo que su carro no tenía ningún choque, que simplemente va a saber qué fue lo que hizo, entonces también alegando que según él tiene un problema psicológico».

La familia Iglesias, esperan que el sistema de justicia actúe con celeridad y transparencia, garantizando que la muerte de Juan no quede impune.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto