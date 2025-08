El dilema del plato vacío: Precios por las nubes en Barquisimeto

En el centro de Barquisimeto, una preocupación silenciosa se cuela en cada conversación: la de los precios que no paran de subir. Es un dilema que se repite en cada hogar, en cada cola de la panadería y en cada caja de un supermercado: ¿Cómo llenar la nevera cuando el sueldo se evapora más rápido que el calor de la tarde larense?

La canasta básica alimentaria, se ha convertido en un «fantasma» inalcanzable para la mayoría de los venezolanos. Mientras el salario mínimo, se mantiene, los precios de los productos esenciales escalan a una velocidad vertiginosa, es por ello que en Noticias Barquisimeto acudimos a entrevistar a las personas sobre «los elevados costos» que en su día a día se convierten en el dilema del plato vacío. No es solo un problema de números; es la cruda realidad de una olla que a veces se queda a medio llenar.

«Aquí en Barquisimeto, los precios son un dolor de cabeza diario. La realidad es que todo sube de precio a cada rato, y es una lucha constante. También es importante comparar precios en distintos lugares, porque a veces, un mismo producto, puede variar bastante de una tienda a otra, o en los bodegones. Además, aprovecho las ofertas o promociones que de vez en cuando salen», argumentó Fabiana Hernández, una constante compradora de productos en la avenida 20

¿Cuál cree que es una solución?

«La solución, es que los precios no aumenten tan descaradamente. Pero mientras eso no pase, no nos queda de otra que seguir buscando estrategias para estirar cada bolívar lo más que se pueda», recalcó

Comerciantes también buscan alternativas

El Mercado, el Pulso de la economía popular

«Antes uno venía con 20 dólares y se llevaba para la semana. Ahora, con lo mismo, apenas te alcanza para la mitad,» nos comenta Wolfang Jesús, una comerciante de la urbanización Los Crepúsculos, mientras comparaba el precio de un kilo de queso en el Terepaima.

El cartón de huevos, la harina de maíz, el queso blanco y el aceite de cocina son los termómetros de este dilema. En los mercados populares, los precios, aunque más bajos que en los grandes establecimientos, siguen siendo un golpe duro. «El cartón de huevos lo conseguimos en 5 dólares, y eso que es un huevo ‘de patio’. En la calle, en los abastos, te lo venden hasta en 6 o 7,» dijo Fabiana

Estrategias de los comerciantes

El comerciante Gustavo Pire, quién sigue adelante en la bodega popular que trabajó su abuelo, específicamente en la carrera 27 con calle 16, informó que la primera impresión que se llevan los comerciantes, es que cuando van a comprar, reaccionan con «¡esto sí subió otra vez!» y la segunda, es sobre las personas que «cuando vienen a los negocios, comentan esto está caro».



«Quizás vienen a comprar un cartón de huevos y se llevan medio, los que vienen a comprar medio cartón, terminan llevándose 6 unidades, porque no les alcanza porque absolutamente todo está costoso, la verdad que sí, tanto ellos como nosotros, nos vemos afectados», enfatizó Gustavo Pire

Bodega popular Pire

El Desafío de Vivir

La comparación entre el costo de la canasta básica y el ingreso promedio es desoladora. Los números fríos y los testimonios de los barquisimetanos, confirman lo que es una realidad. El sueldo mínimo a comparación con la canasta básica, es el desafío de un vivir que se vuelve una «batalla» constante.

Por: Edwin «Sports» Hevia / Noticias Barquisimeto