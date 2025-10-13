El diario The New York Times cuestiona operaciones militares de EEUU. en el Caribe: “Destruir botes Venezolanos no detendrá el flujo de drogas”

El diario estadounidense señala que la explicación del Gobierno de Trump sobre las misiones, carece de sustento fáctico y contradice los propios datos oficiales de agencias estadounidenses y de las Naciones Unidas.

El diario The New York Times publicó un informe en el que cuestiona las recientes operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe, tras confirmarse que al menos 21 personas murieron en ataques a pequeñas embarcaciones frente a las costas de Venezuela.

De acuerdo con el reportaje, la administración del presidente Donald Trump justificó las ofensivas bajo el argumento de que las embarcaciones “transportaban drogas” y que EE. UU. se encuentra en un “conflicto armado” contra carteles y redes de narcotráfico venezolanas. Sin embargo, el Times señala que la explicación carece de sustento fáctico y contradice los propios datos oficiales de agencias estadounidenses y de las Naciones Unidas.

“El enfoque de Trump sobre Venezuela está en desacuerdo con la realidad: la gran mayoría de la cocaína se produce y trafica en otros países de América Latina”, señala el medio, citando estadísticas de la DEA, de Colombia y de la ONU.

El informe también aclara que Venezuela no produce ni exporta fentanilo, una droga sintética de alta letalidad que constituye actualmente el principal problema del mercado estadounidense.

Ataques sin pruebas



El artículo detalla que los bombardeos de la marina estadounidense ocurrieron en los últimos días sobre botes pequeños que navegaban en aguas internacionales próximas a Venezuela. Pese a que Washington los calificó como “embarcaciones de narcotraficantes”, no se ha presentado evidencia pública que confirme la carga ilícita ni la identidad de las víctimas.

El Times califica esta política como una estrategia militar sin eficacia comprobada, recordando que el flujo de cocaína hacia Estados Unidos no depende de rutas venezolanas, sino principalmente de Colombia, México y Centroamérica, por donde transita la mayor parte del contrabando hacia el norte.

“Una guerra construida sobre una ficción”



Según el reportaje firmado por Paulina Villegas y Jack Nicas, los ataques contra embarcaciones venezolanas son parte de una política militar que busca mostrar “mano dura” ante el narcotráfico, pero que no aborda las causas reales del problema ni altera las rutas principales de tráfico hacia Estados Unidos.

El propio asesor de seguridad nacional, Marco Rubio, fue citado en declaraciones donde aseguró que “detener barcos no detiene a los contrabandistas; lo que los detiene es cuando los vuelas en pedazos”.

Esa retórica, según el Times, ha escalado tensiones en el Caribe y preocupa a gobiernos vecinos. No obstante, la administración Trump no ha presentado pruebas sobre los supuestos vínculos entre las víctimas de los bombardeos y el narcotráfico, ni ha identificado las embarcaciones atacadas.



El reportaje coincide con las denuncias recientes del gobierno de Venezuela ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde su embajador Samuel Moncada advirtió sobre una “campaña de desinformación y escalada militar” de Estados Unidos en el Caribe.

“Hay un asesino rondando el Caribe, un asesino que busca excusas para fabricar un conflicto”, dijo Moncada, calificando las acciones como “ejecuciones extrajudiciales” contra civiles desarmados.

El propio presidente Nicolás Maduro agradeció en redes sociales el apoyo internacional recibido tras la intervención venezolana en la ONU, asegurando que “Venezuela seguirá defendiendo la verdad y ganando la paz” frente a la agresión extranjera.

Un mapa que contradice la narrativa oficial



La publicación del Times incluye un mapa elaborado con datos de la DEA y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que muestra las principales rutas del narcotráfico en América Latina.

El gráfico deja ver que el flujo más intenso de cocaína proviene de Colombia hacia México y Estados Unidos, mientras que las rutas menores atraviesan el Caribe oriental, sin que Venezuela figure como un corredor principal.

“Destruir barcos venezolanos no detendrá el flujo de drogas hacia Estados Unidos”, sentencia el medio, que advierte que la nueva doctrina militar estadounidense podría agudizar la violencia regional sin resolver el problema del narcotráfico.

México observa con cautela



El reportaje del New York Times también explora las consecuencias geopolíticas de esta política, planteando una pregunta clave:

¿Podría México ser el próximo objetivo de la guerra de Trump contra los carteles?

Aunque el presidente estadounidense ha declarado que estaría “honrado en usar fuerzas militares para cazar capos mexicanos”, fuentes del gobierno de Claudia Sheinbaum aseguran que no temen ataques directos, debido a la fuerte cooperación bilateral en materia de seguridad y migración.

“La colaboración entre ambos países ha sido demasiado sólida como para imaginar que EE. UU. arriesgaría esa relación con ataques unilaterales”, dijeron tres altos funcionarios mexicanos citados por el medio.

