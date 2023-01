«El Deportivo Lara nunca pagó nada y Khalil Yusef lo que ha hecho es quemar tiempo»: Así fue el debate intenso sobre la «desaparición» del Rojinegro.

Durante la mañana de este martes en el programa Noticias Barquisimeto que se transmite a través de Somos TV y Somos 93.5 FM, y el cual se retransmite en nuestro canal de Youtube, se llevó a cabo un intenso debate sobre la situación actual que padece el único equipo de primera división de la entidad larense en el fútbol venezolano.

Tanto la Liga Futve 1 como la Federación Venezolana de Fútbol hicieron público los equipos quienes tienen aprobada la licencia de clubes, entre ellos, no aparece el Deportivo Lara, por lo tanto salvo algún milagro de la Divina Pastora (quien está en el escudo del conjunto rojinegro) pareciera que el club ya tiene su destino sellado.

La Barra del Huracán Rojinegro tomó las calles de Barquisimeto en una protesta pacífica.

Los moderadores, Daniel Alejandro Rodríguez y Ely Saúl Sequera explicaron que no sólo está en juego el cupo de la primera división sino el riesgo real que el equipo desaparezca por completo ante la posibilidad que la directiva de no pueda asumir las deudas generadas con jugadores, cuerpo técnico, trabajadores y proveedores.

Khalil Yusef, propietario del Deportivo Lara que lo llevó a la bancarrota.

Se abordó en la tertulia la acción de calle que hizo el Huracán Rojinegro en el centro de Barquisimeto, cuando la hinchada en un intento por llamar la atención de los medios y de las autoridades nacionales y locales, pidieron la intermediación necesaria de éstos y que brinden una solución.

También se preguntaron ¿Cómo es posible que habiendo tantos directivos de la Federación Venezolana de Fútbol de origen larense, sea precisamente cuando está a las puertas de desparecer el equipo de casa?

PRESIDENTE AFEL

Asimismo, el presidente de la Asociación de Fútbol del estado Lara, Raúl Álvarez hizo un contacto telefónico para ofrecer un panorama sobre la situación actual del Deportivo Lara.

«Al Deportivo Lara se le fue notificado a su propietario desde el día viernes que no iba a jugar en el torneo de primera división por no alcanzar los requisitos exigidos por la Federación y por la Liga FUTVE en cuanto a la licencia de clubes».

Además destacó que si bien el Deportivo Lara consignaron algunas solvencias a la cámara de resolución de disputas, sin embargo otros propietarios de equipos pusieron como requisito sine qua non pagar la deuda ante los jugadores, cuerpo técnico y entrenadores «sin este requisito no podían participar» y continuó diciendo «El Deportivo Lara nunca pagó nada, el porcentaje es de 0».

«Es hora que quienes nos identificamos con el fútbol larense, incluso las autoridades gubernamentales se pronuncien porque al final todo esto puede resolverse a través de una decisión política».

Raúl Álvarez, presidente de la Asociación de Fútbol del estado Lara.

Sobre el actual propietario mencionó que a pesar que hubo inversionistas y grupos económicos interesados en el club, Khalil Yusef «Ni lo vende, ni lo traspasa, ni lo entrega y lo que ha hecho es quemar tiempo. No tuvo la capacidad de negociación».

Adicionalmente, mencionó que a pesar que aún hay esperanza reconoció que «La llama ha ido desapareciendo, los actores hemos actuado tarde». Sobre la participación de la AFEL en este tema dijo «La Asociación de fútbol del estado Lara no tiene nada que ver porque esto es una propiedad privada, lo estamos haciendo por iniciativa propia, no hay ningún otro dirigente deportivo en Lara que le duela mas el Deportivo Lara que a mi».

Prosiguió diciendo que «Él (Khalil) pensó que le iban a resolver el tema», aunque hoy en día para el máximo dirigente del fútbol larense «El propietario del equipo entendió que con él no se van a sentar, que no va a haber ninguna concesión y que con él, el equipo no va a participar en primera división».

«Estamos en horas críticas, yo no diría que el equipo murió pero si está en un proceso de agonía y si no viene un médico con grandes recursos económicos para sanear al club, pues será dificil mantener a este equipo en primera división, bien sea en el Farid Richa o en el estadio metropolitano».

Estadio Farid Richa de Barquisimeto

ANÁLISIS DEL LICENCIADO JOSÉ ISRAEL GONZÁLEZ

Asimismo, el Licenciado José Israel González, Director General de la Corporación Somos Media, se unió al debate en Noticias Barquisimeto mencionando que este tema del Deportivo Lara trasciende a los expertos del fútbol, porque es un tema que atañe al ser humano y todas las emociones que éste pueda manifestar.

«El fútbol venezolano tiene un rector que es la Federación Venezolana de Fútbol y ellos no se pueden lavar las manos y abstraerse de este «crack financiero» que involucra al Deportivo Lara, pues ellos tienen que velar por la sana administración de este deporte en Venezuela», dijo el periodista.

También mencionó que su actual presidente hasta hace poco fue dueño del Deportivo Lara y que él está obligado moralmente a fijar posición contundente, no solo en un comunicado donde exprese la opinión como ente rector, sino que está obligado a revelar, desenmascarar y condenar lo que está pasando con el equipo y con sus propietarios.

Basado en el comentario de los moderadores, se hizo la siguiente pregunta «¿Cuando el ente rector del fútbol venezolano tiene la mayor cantidad de larenses en su directiva es cuando muere el Deportivo Lara?, Eso es grave, sirvió de pivote para que llegaran (a la FVF), por eso deben pronunciarse, el silencio no puede ser la mejor forma de asumir esta situación».

Mostró su posición sobre la hipótesis de que el Estado auxilie financieramente al conjunto rojinegro «Hay que hacer que los dueños paguen de su peculio sus deudas», pues afirma que hubo interesados en comprar el club pero descubrieron que las deudas eran superiores a las planteadas.

«Si van a salvar algo, que salven al equipo y no al dueño» en relación que debe pagar lo que ha generado durante su gestión.

DIVINA PASTORA VISITA EL DOMO

Concluyó diciendo que mañana miércoles a las 08:00 a.m. va la Divina Pastora al Domo Bolivariano por primera vez en la historia a celebrar una misa y que además Jorge Hernández (Dueño de Guaros de Lara) viene en camino desde Estados Unidos de América hacia Venezuela.

«Allí, en esa misa donde la virgen puede hacer milagros, estará Jorge Hernández, empresario exitoso y con mentalidad ganadora, quien tiene las mejores intenciones de seguir promoviendo el deporte en Lara y quien mantiene viva las aspiraciones de comprar y salvar al Deportivo Lara»

Jorge Hernández, dueño de Guaros de Lara pudiera ser el milagro de la Divina Pastora que está esperando la fanáticada rojinegra.

